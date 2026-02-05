Leo Gassmann: «L’Ariston merita rispetto» 

«Il mio è un disco che, se dovessi scomparire domani, sono contento che esca perché fa emergere la mia umanità e quando lo suono mi vibrano molto le canzoni». Un Leo Gassmann emozionato e contento presenta il suo terzo album in studio “Vita Vera Paradiso” in uscita il 10 aprile e soprattutto la canzone “Naturale” con cui sarà in gara a Sanremo.

Un Leo Gassmann multiforme - solo l’altra sera era sugli schermi di Rai1 con la fiction Rai premiata dagli ascolti “L'invisibile” sulla cattura di Matteo Messina Denaro, con Lino Guanciale e Levante - ma che mantiene una dolcezza e un'umiltà rare: «Quello dell'Ariston è un palco che merita rispetto, anche perché ci sono tanti artisti che ogni anno sognano di andarci, e comunque essere tra quei 30 è una responsabilità. Io non penso di valere più o meno rispetto a qualcuno che non è entrato quest'anno, perché la musica non ha classifiche. Dobbiamo andare pronti e preparati, perché rappresentiamo anche tutte quelle voci che quest'anno non hanno avuto la possibilità di cantare. E poi fare i cantautori oggi è sempre più complesso, perché il mondo va sempre più veloce, escono sempre più cose e c'è l'IA che può creare le canzoni da un momento all'altro. Diventa ancora più difficile fare musica e vivere di musica».

“VitaVera Paradiso” è un progetto maturo che vira verso la musica folk e si ispira alla musica di Bob Dylan ma anche a cantautori contemporanei come Mumford & Sons, Noah Kahan e Medium Build, «nato nei viaggi, in furgone, sotto la pioggia, al mare, sotto l’ombra degli alberi».

