Leo DiCaprio e Vittoria Ceretti a Olbia per una mattina di shopping (con mascherina salva privacy)  

Nonostante la mascherina, Leonardo Di Caprio che fa shopping a Olbia non può passare inosservato. L’attore americano ha approfittato del passaggio in aeroporto per provare alcuni modelli di occhiali da sole in un’ottica insieme alla compagna Vittoria Ceretti.

Nello specifico, il premio Oscar ha fatto tappa all’Ottica Priarone, che si trova all’interno dell’aviazione generale del Costa Smeralda e che ha pubblicizzato l’evento postando ieri alcuni scatti su Instagram. Il cappellino e la mascherina non hanno sortito l’effetto sperato, e Di Caprio e la modella bresciana sono stati riconosciuti dal personale dell’ottica e immortalati pro social. Non è la prima volta che il protagonista di successi cinematografici del calibro di “Titanic”, “Gangs of New York”, “The wolf of Wall Street”, “Revenant” e “C’era una volta a... Hollywood”, solo per citarne alcuni, svacanza in Sardegna. In Costa Smeralda, dove torna oggi estate da almeno quindici anni, Di Caprio è praticamente di casa ( i.g. ).

