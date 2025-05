Lenzuoli bianchi in Barbagia e Ogliastra 

Nuoro, Oliena, Mamoiada, Orani, Orotelli, Sarule, Dorgali, Orosei, Ottana, Orgosolo, Galtellì, Oniferi aderiscono alla mobilitazione nazionale “50mila sudari per Gaza”, che ha visto la mobilitazione anche di città come Roma o Bologna. Dai Municipi a case e attività private, dai centri storici alle periferie, la Barbagia espone lenzuoli bianchi. L’artista Pietro Costa inaugura, in piazza del Rosario a Nuoro, l’installazione scultorea “Pace”, dedicata a Papa Francesco, ai morti innocenti di Gaza e di tutte le guerre. Drappi anche sulla facciata dei Municipi di Bari Sardo e Lanusei. «Non possiamo tacere di fronte a quanto sta accadendo», spiegano sui social dal Comune di Bari Sardo. Lanusei prende posizione: «Nel Consiglio comunale di giovedì abbiamo espresso all’unanimità la condanna per la grave violazione dei diritti umani a Gaza». (g. pit. e fe. me.)

