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28 luglio 2026 alle 00:32

Lenticchie e salsiccia 

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La nuova puntata di “Filindeu” questa settimana ci porta nella parte sud-occidentale della Sardegna, a Calasetta. Questo luogo vanta una ricca eredità culturale che risale al XVIII secolo, quando un gruppo di coraggiosi pescatori provenienti da Tabarca si stabilì nell’area. Questi migranti hanno introdotto tradizioni, lingue e abitudini alimentari uniche che hanno plasmato l'identità culturale di Calasetta. Tra queste, la coltivazione della lenticchia nera di Calasetta è emersa come una preziosa tradizione agricola, essenziale per l'economia locale e la dieta della comunità. Il nostro intraprendente cuoco, Gianluca Medas, con la signora Margherita, preparerà la lenticchia nera di Calasetta con salsiccia. Alle 21 su Videolina.

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