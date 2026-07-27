La nuova puntata di “Filindeu” questa settimana ci porta nella parte sud-occidentale della Sardegna, a Calasetta. Questo luogo vanta una ricca eredità culturale che risale al XVIII secolo, quando un gruppo di coraggiosi pescatori provenienti da Tabarca si stabilì nell’area. Questi migranti hanno introdotto tradizioni, lingue e abitudini alimentari uniche che hanno plasmato l'identità culturale di Calasetta. Tra queste, la coltivazione della lenticchia nera di Calasetta è emersa come una preziosa tradizione agricola, essenziale per l'economia locale e la dieta della comunità. Il nostro intraprendente cuoco, Gianluca Medas, con la signora Margherita, preparerà la lenticchia nera di Calasetta con salsiccia. Alle 21 su Videolina.
Telecomando
28 luglio 2026 alle 00:32
Lenticchie e salsiccia
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