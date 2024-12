Lentezza e silenzio: «Bimbi, imparate dalla vita dei bradipi» 

I più piccoli, bimbi della scuola Primaria, hanno contemplato gli alberi e il cielo per poi disegnarli con mille colori. Con calma, prendendosi tutto il tempo per pensare alla bellezza della natura. Gli alunni delle Medie hanno riflettuto sul rispetto per il nostro pianeta e ritratto animali che ormai non ci sono più. Mentre i ragazzi delle superiori hanno esplorato la magia del silenzio pensando alle uniche cinque parole che avrebbero voluto salvare in un mondo di parole: mamma, papà, amico o amica, pace e gioia.

L’iniziativa

Il progetto “Stràngius a scuola” coinvolge tutte le classi dell’istituto comprensivo di Serramanna, gli studenti dell’istituto Buonarroti e del Cpia2 e il tema di questa edizione è “Bradipi, elogio della lentezza e del silenzio”. L’iniziativa è inserita all’interno della VII edizione del festival “Stràngius. Testimoni del nostro tempo” organizzato dal Comune in collaborazione con l’associazione Città della Terra Cruda e patrocinato dalla Regione. Protagonisti del festival gli autori Eva Rasano, Andrea Pau, Sara De Martina, Vittorio Mason, Fabio Atzeni, Nicoletta Polla Mattiot, Paolo Loi e Giacomo D’Alessandro.

La scuola

«L’idea di far entrare il festival letterario Strangius a scuola è encomiabile e di grande valore – interviene Linda Frongia, docente della scuola Primaria –. I bambini delle classi quarte erano molto interessati e hanno partecipato attivamente a tutte le attività. Prima, per conoscere gli autori, il Comune insieme all’istituto comprensivo partecipava al festival Tuttestorie ospitando da noi gli autori a Serramanna. Era una gran festa e tutte le classi preparavano lavori e manufatti dei libri letti. Adesso, grazie a Stràngius, i nostri studenti possono conoscere e intervistare chi sta dietro ai nostri amici libri».

«Ho scelto di portare il libro “Compiti per le vacanze” tra i ragazzi perché è in linea con il tema di quest’anno “Bradipi, elogio della lentezza e del silenzio”- racconta la scrittrice e illustratrice Eva Rasano che ha presenziato nelle classi prime e seconde elementari –. I bambini hanno reagito all’inizio in modo incredulo chiedendosi dove fosse il trucco, poi si sono lasciati andare al ritmo della storia dimenticandosi completamente della parola "compiti", soprattutto quando i protagonisti prendono il volo, è come se in quel momento si rendessero conto che la libertà delle vacanze rende possibile qualsiasi cosa –. Mi hanno raccontato un sacco di cose sulle loro vacanze poi hanno rappresentato con disegni e collage la loro idea di vacanza e di libertà. La lentezza o comunque la possibilità di prendersi del tempo, non si può spiegare. Se viviamo sempre in corsa e in affanno riempiendo le nostre (e le loro) giornate di mille impegni, loro penseranno che la vita sia solo quella e sempre quella. Invece, rallentiamo, almeno quando si può, abbracciamo il tempo con calma e lentezza, lo faranno anche i bambini», conclude Rasano.

Il Comune

«La particolarità di portare il festival all’interno dell’habitat per eccellenza dei ragazzi è il valore aggiunto di questa iniziativa – commenta Giovanni Maccioni, assessore comunale alla Cultura –. In questo modo gli studenti sono coinvolti attivamente in discussioni e attività stimolanti. L’incontro con Nicoletta Polla Mattiot è stato fatto nella sala conferenza Vico Mossa, quindi aperto anche al pubblico, e ha riscosso un grande successo. Un elogio va indubbiamente al direttore artistico del festival Giuseppe Manias, che scegliendo degli autori adatti agli studenti, ha stimolato in loro un grande interesse alla lettura».

