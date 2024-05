Lente sulle spese del cinema sardo 

«Spese correnti che non riusciamo a ricollegare a progetti specifici o ad attività della Film Commission». Transazioni senza «pezze giustificative». La commercialista della Fondazione nominata «con ripetuti incarichi che vìolano l'articolo 49 del Codice degli appalti», sul «principio di rotazione degli affidamenti». Più filoni hanno fatto emergere dubbi sulla gestione 2023 di Sardegna Film Commission, l’ente regionale che la nuorese Nevina Satta ha diretto dal 2013 al 28 febbraio scorso.

Le carte

Contro l'ex manager barbaricina, che avrebbe lasciato un buco da 950mila euro – ma lei si è difesa parlando di «proiezioni parziali e volutamente frammentarie e suggestive» – ci sono due esposti: uno alla Procura della Repubblica, l'altro alla Corte dei Conti. Li ha firmati Michela Pirrigheddu, rappresentante legale dell'ente da fine gennaio, al posto del dimissionario Gianluca Aste. Pirrigheddu ha deciso le vie legali dopo la ricognizione dei conti che sta portando avanti Susanna Tornesello, la direttrice facente funzioni dopo l'uscita di scena di Satta.

La relazione

L'11 aprile 2024, Tornesello scrive: «Analizzando gli estratti conto delle prepagate» aziendali «in uso a Satta, sembrerebbe emergere una situazione poco chiara». In elenco, diciassette voci, non collegabili all’attività istituzionale, rileva la nuova manager. Figurano, tra gli altri, gli acquisti alla Kiko di Torino (91,98 euro) e all’Ovs di Cagliari (52,24 euro). Ci sono anche più spese fatte a Los Angeles e in un supermercato sardo. Ecco poi otto ordini Amazon datati 18 e 19 dicembre 2022.

La professionista

Sulla commercialista Elena Sacchetti, studio a Sassari, scelta da Satta a partire dal 2014, nell’esposto si legge: i documenti in suo possesso, necessari a redigere il Consuntivo 2023, è «andata a ritirarli di persona la vicepresidente Pirrigheddu il 26 marzo 2024», visto che, «nonostante i ripetuti solleciti, non venivano inviati». Sono spese – in questo caso ordinarie – per taxi, colazioni, gelati e pizzette. Da Roma a Londra, dagli Usa alla Corea, da Berlino a Trieste e Milano.

Altre voci

Si arriva alle «transazioni a cui sembrerebbero non corrispondere giustificativi/note spese in archivio e/o consegnati alla commercialista». C'è pure un acquisto da Tezenis a Torino: 41,11 euro il 19 maggio 2023. E poi ricariche telefoniche via web e compere in minimarket, negozi di ottica, bar e panifici. Ventisei «le fatture senza Cig».

I rilievi

La Fondazione ha ereditato da Satta una sanzione Inail «per il mancato adempimento sulla variazione delle cariche», oltre le violazioni rilevate dall'Anac sull’anticorruzione. Satta non avrebbe aggiornato il «Libro dei verbali» né il «Registro dei cespiti: secondo quanto dichiarato dal tecnico informatico della Film commission – è scritto nell’esposto – i numerosi beni informatici non sono mai stati inventariati. Alcuni computer Mac risultano dati in prestito a soggetti esterni, che ne sono tuttora in possesso, non vincolati da rapporti professionali con la Fondazione e che in alcuni casi risiedono all’estero o in altre regioni italiane».

