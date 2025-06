Lente sul fotovoltaico fantasma 

Sono furibondi, stanno pagando le rate del mutuo per un impianto che non è stato mai installato e si sentono impotenti perché sanno che difficilmente saranno tutelati dallo Stato. Si parla delle vittime della presunta frode fotovoltaica che viene contestata (procede la Procura di Cagliari) ai rappresentati della società Fototermico Italia srl, Capital Invest srl, Isola Solare, srl e Easy Home srl. Nel fascicolo del pm Guido Pani sono confluiti i filoni sassarese e gallurese del presunto raggiro. E nel nord Sardegna non si ipotizza solo il presunto mancato rimborso dell’85 per cento della spesa sostenuta (fondi Ue) e del restante 15 per cento attraverso incentivi erogati dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e dall’Enea. Nel Sassarese e in Gallura, infatti, le presunte vittime lamentano la mancata attivazione degli impianti, dopo la stipula di contratti con impegni di pagamento (attraverso finanziarie) sino a 40mila euro. L’avvocato Filippo Orecchioni è uno dei legali che assistono i firmatari delle denunce: «Stiamo attendendo di conoscere gli esiti di questa indagine. Posso dire che le persone che assistiamo hanno ricevuto una staffa o un pannello. Non hanno mai visto in funzione l’impianto». Al danno si aggiunge una beffa amara. Avendo stipulato i contratti con le finanziarie per anticipare gli importi, non c’è scampo per i clienti della Fototermico Italia Srl e delle altre società finite nel mirino delle Fiamme Gialle di Olbia e Tempio: devono pagare gli impianti che non hanno.

Indagini lente

L’avvocato Mariano Mameli, legale di alcune presunte vittime residenti a Sassari, dice: «Ci costituiremo parte civile, se e quando ci sarà il processo». Per la presunta frode era stato denunciato il professionista di Selargius Damiano Zucca, che risulta indagato con altre persone per i reati di l’associazione a delinquere, la truffa e l’auto riciclaggio. Le presunte vittime sono amareggiate perché le prime denunce (presentate dall’avvocato Gianfranco Grussu) risalgono al 2020 e ritengono che ormai il danno sia fatto.

La difesa

L’avvocato Antonio Incerpi, difensore di Zucca, ha ottenuto (dal Tribunale del Riesame di Cagliari) la revoca del sequestro dei beni degli indagati. Incerpi puntualizza: «Abbiamo verificato una per una le posizioni, non ci risultano impianti non installati».

