VaiOnline
Molentargius.
18 ottobre 2025 alle 00:33

L’Ente parco ospita e premia gli studenti-scrittori 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dalle pagine del libro all’esperienza sul campo. Sono stati ospiti del Parco di Molentargius, dove il presidente Stefano Secci ha donato a ciascuno di loro una pergamena, gli studenti-scrittori in erba di alcune classi dell’Istituto comprensivo di via Turati, del numero 4 e quelli dei comprensivi 3, 5 e 6, autori del libro “I figli del tempo”. Il volume è stato presentato in occasione del Festival della letteratura del Mediterraneo, organizzato dall’associazione culturale Genti Arrubia.

«È stato un momento molto bello», ha detto Secci, «soprattutto perché gli alunni, scrittori di un racconto creativo nell'anno scolastico 2024/25, hanno raccontato storie ambientate al Parco di Molentargius. Creare consapevolezza ambientale e di tutela della natura nei giovani è sempre un obiettivo primario che l’Ente parco, grazie al Centro di educazione ambientale Ceas Molentargius gestito dall' Ati Città del Sale, divulga con impegno e passione».

Il presidente di Genti arrubia Enrico Frau ha aggiunto: «Ringraziamo il Parco per aver creduto nel laboratorio dei ragazzi delle scuole quartesi e nella loro consapevolezza nel lottare per un futuro ambientale rispettoso del bene comune. Un’azione, questa dei giovani quartesi», ha aggiunto Frau, che ha fatto sì che la Direzione dell’oasi naturalistica nominasse i ragazzi narratori del parco e quindi protagonisti di azioni finalizzate alla costruzione del rispetto dell'ambiente».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Conti pubblici

Manovra, c’è il taglio Irpef Meloni: aiuto al ceto medio

Cala l’aliquota per i redditi tra 28mila e 50mila euro Sì alla rottamazione in 9 anni, prorogati i bonus casa 
Osservatorio

«Case sulle coste, un valore minacciato dall’assalto eolico»

Confcommercio Sud Sardegna: «Bisogna tutelare la nostra terra»  
Davide Lao
Manifestazione.

«Fermiamo la fabbrica della morte»

Stefania Lapenna
Regione

Il documento di Fercia: «La Consulta ha lasciato la decisione ai giudici civili»

Il difensore del Collegio di garanzia ha depositato una memoria per l’appello 
Francesco Pinna
Parla Scanu, ex presidente della Commissione d’inchiesta

Uranio e tumori:  «È automatico il nesso di causalità»

Storica sentenza del Consiglio di Stato: «Rischio specifico nell’attività dei soldati» 
Nicola Scano
La paura

Bomba contro Ranucci, coro di sdegno

L’auto distrutta davanti a casa. Gli inquirenti: l’ordigno avrebbe potuto uccidere 
La storia

Lascia il lavoro all’Onu e diventa suora

Macomer accoglie Simonetta Caboni, dalla diplomazia alle Missioni 
Francesco Oggianu