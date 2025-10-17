L’Ente parco ospita e premia gli studenti-scrittori 

Dalle pagine del libro all’esperienza sul campo. Sono stati ospiti del Parco di Molentargius, dove il presidente Stefano Secci ha donato a ciascuno di loro una pergamena, gli studenti-scrittori in erba di alcune classi dell’Istituto comprensivo di via Turati, del numero 4 e quelli dei comprensivi 3, 5 e 6, autori del libro “I figli del tempo”. Il volume è stato presentato in occasione del Festival della letteratura del Mediterraneo, organizzato dall’associazione culturale Genti Arrubia.

«È stato un momento molto bello», ha detto Secci, «soprattutto perché gli alunni, scrittori di un racconto creativo nell'anno scolastico 2024/25, hanno raccontato storie ambientate al Parco di Molentargius. Creare consapevolezza ambientale e di tutela della natura nei giovani è sempre un obiettivo primario che l’Ente parco, grazie al Centro di educazione ambientale Ceas Molentargius gestito dall' Ati Città del Sale, divulga con impegno e passione».

Il presidente di Genti arrubia Enrico Frau ha aggiunto: «Ringraziamo il Parco per aver creduto nel laboratorio dei ragazzi delle scuole quartesi e nella loro consapevolezza nel lottare per un futuro ambientale rispettoso del bene comune. Un’azione, questa dei giovani quartesi», ha aggiunto Frau, che ha fatto sì che la Direzione dell’oasi naturalistica nominasse i ragazzi narratori del parco e quindi protagonisti di azioni finalizzate alla costruzione del rispetto dell'ambiente».

