L’ennesimo colpo del Milan 

In un mercato che prima di esplodere attende le decisioni di Mbappé, per il quale l’Arabia ha offerto al Psg 300 milioni, Chukwueze si appresta a divenire l’ennesimo acquisto della corposa sessione di mercato estiva del Milan. L’attaccante nigeriano arriva dal Villarreal e già oggi dovrebbe affrontare le visite mediche e firmare il contratto. Agli spagnoli vanno 20 milioni di euro più otto di bonus. Non partirà per la tournée americana assieme ai futuri compagni rossoneri ma resterà ad allenarsi a Milanello.

Fronte romano

Anche la Roma è a caccia di una punta e l’italiano Scamacca oggi al West Ham resta in prima fila nelle scelte del tecnico Mourinho, con Alvaro Morata come prima alternativa anche se non è del tutto da escludere che i giallorossi cerchino di arrivare a entrambi. Il giocatore romano ex del Sassuolo aspetta una mossa concreta e in una storia sui social, mentre si allenava con la sua squadra oltremanica, ha inserito l’emoji dell’orologio come a dire «presto, il tempo scorre». La trattativa potrebbe sbloccarsi con l’arrivo in Premier di Origi dal Milan.

La Lazio, sfumato Zielinski, punta per il centrocampo al russo Zakharyan, 20 anni, di proprietà della Dinamo Mosca, in patria già un nome di primo piano. L’allenatore Sarri però non è convinto e spinge per Kamada dell’Eintracht Francoforte, considerato più pronto ad affrontare un torneo difficile come la Serie A.

I campioni e la Juve

Il Napoli è sempre alla ricerca dell’erede di Kim in difesa e avrebbe individuato in Danso un possibile sostituto ritenuto all’altezza del coreano. Centrale di 24 anni, austriaco, gioca nel Lens e avrebbe già dato il suo benestare all’operazione ma il club francese chiede 30 milioni. Intanto alla Juve impegnata nella tournée in America ha parlato il neo acquisto Weah: «Mi sono sentito subito il benvenuto, l’esordio perfetto sarebbe con un assist: il debutto sarà qualcosa di speciale, ma in ogni caso la cosa più importante è vestire il bianconero. In allenamento sono rimasto impressionato specialmente da Chiesa, ma anche da Miretti e Locatelli. Con McKennie ho un grande rapporto, mentre Danilo è una leggenda e in campo è sempre un esempio».

Udinese e Atalanta

L’Udinese ha ufficializzato l’acquisto del difensore Kabasele, 32 anni, belga di origini congolesi, contratto fino al 2025. Arriva dal Watford nell’ennesimo trasferimento degli ultimi anni tra le due società di proprietà della famiglia Pozzo. L’Atalanta ha chiuso l’operazione Boga col Nizza (valutato 18 milioni) e ha prelevato dall’Almeria il maliano El Bilal Touré, classe 2001, per circa 30 milioni: l’acquisto più costoso della storia del club. Un segnale che la corte del Manchester United a Hojlund potrebbe andare a buon fine. Ma per il 20enne attaccante danese la Dea vuole 90 milioni.

Altre

Mateo Retegui ieri ha sostenuto a Genova le visite mediche prima di tornare a Milano per completare l’operazione che lo porterà al Genoa per 4 anni. Sono 15 i milioni di euro che il club rossoblù darà a Boca Jr e Tigre, le società argentine che ne detengono il cartellino. «Per me è una grande opportunità, sono molto felice», ha detto l’attaccante, «è un onore essere al Genoa». Il Frosinone ha ufficializzato l’acquisto del difensore Romagnoli dal Lecce. Caprile passa all’Empoli via Napoli, che lo ha acquistato dal Bari e lo ha girato in prestito ai toscani.

RIPRODUZIONE RISERVATA