L’ennesima mazzata: Pavoletti out due mesi 

Le mazzate per l’attacco del Cagliari non finiscono mai. E Claudio Ranieri, per il rush finale all’inseguimento della salvezza, dovrà rinunciare al suo capitano Leonardo Pavoletti almeno fino a fine aprile. Il centravanti rossoblù, infatti, ha rimediato una frattura composta articolare della base del quarto metatarso del piede destro.

Che botta

Che l’infortunio potesse essere una cosa grave lo si era capito subito. Uno scontro con Juan Jesus al limite dell’area napoletana, col difensore brasiliano che cadeva sulla caviglia destra di Pavoletti. Il dolore forte, il tentativo di rimettersi in piedi e l’immediato stop, con il numero 30 del Cagliari costretto a chiedere il cambio e rientrato di corsa negli spogliatoi, dopo aver giocato poco più di un quarto d’ora. La prima diagnosi parlava di una distorsione alla caviglia destra, quella che lo aveva tormentato per tutta la prima parte del 2023, dopo l’infortunio rimediato contro il Como, nella gara d’esordio del Ranieri bis. Lo stesso tecnico, nella conferenza post gara, non aveva nascosto la sua preoccupazione, memore dei problemi passati e con la paura che l’infortunio potesse riguardare i legamenti. Ieri gli esami strumentali e l’esito sconfortante: trauma contusivo-distorsivo al piede destro e frattura composta articolare della base del quarto metatarso. Come nel caso di Oristanio, anche Pavoletti ricorrerà a un trattamento conservativo, col giocatore che nei prossimi giorni inizierà l’iter terapeutico.

L’inferno di Pavo

L’infortunio, come nei casi di Oristanio e Shomurodov, costringerà Pavoletti a uno stop di circa due mesi, col ritorno in campo previsto per la fine di aprile. Una mazzata perché il Cagliari dovrà rinunciare al suo capitano e cannoniere (4 reti, come Luvumbo) per almeno otto gare, con la speranza di tornare a disposizione per la partita del 5 maggio contro il Lecce alla Domus.

