L’ennesima impresa della piccola Orrolese 

Orroli. Una salvezza raggiunta all’ultima giornata di campionato grazie alla vittoria sul campo del Cus Cagliari per 2-1: l’Orrolese ha conquistato col brivido la certezza di restare in Promozione, obiettivo di inizio stagione. Il tecnico Marco Marcialis è soddisfatto: «Sono contento, avrei preferito arrivarci qualche giornata prima ma è stato un campionato equilibrato. Abbiamo fatto 46 punti, nel girone B la quota salvezza è stata di 37». Un risultato costruito per lo più al “Mario Leoni”, dove la squadra ha ottenuto i due terzi dei punti. «Ci ho sempre creduto, avevo fiducia nei miei calciatori», dice il tecnico 42enne, «abbiamo fatto prestazioni importanti contro squadre più blasonate e attrezzate. Quest’anno i giocatori non hanno subito infortuni muscolari, il lavoro settimanale ci ha consentito di schierare ogni domenica l’11 migliore».

Il girone di andata è stato all’altezza delle aspettative e al giro di boa, dopo la vittoria per 3-0 a Selargius, i playoff erano a due passi. Poi qualche onda di troppo ha fatto ballare la barca e la classifica è peggiorata: scendere nella zona playout è stato un attimo. Alla fine 13 vittorie, 7 pareggi e ben 14 sconfitte: troppe. Il ds Daniele Pilia spiega che «giocavamo bene, eravamo una sorta di mina vagante. Non abbiamo sofferto di vertigini ma in alcune gare ci siamo fatti male da soli, abbiamo preso gol inutili negli ultimi minuti nonostante non sia mai mancata la prestazione. C’è da dire che le squadre che stavano dietro ci hanno creduto e hanno reso questo campionato equilibrato. Insomma abbiamo pagato un piccolo black-out, in un campionato normale saremmo stati già salvi. Mi aspettavo di raggiungere prima la salvezza ma siamo contenti lo stesso».

Ora è tempo di ricaricare le batterie per poi programmare il futuro. «Abbiamo un budget risicato e dobbiamo fare salti mortali», spiega il diesse, «la coperta è corta e si deve cercare di coprire il più possibile tutta la squadra. Poi ci vuole molta fortuna. Il direttore sportivo è un ingranaggio importante e io mi sono sentito a mio agio in questa società». L’allenatore Marcialis sottolinea come «nel nostro territorio è difficile mantenere una squadra in questo campionato a livello economico e tecnico: c’è lo spopolamento, i giovani calciatori che possono e vogliono giocare in Promozione sono pochi. Sono felice del club perché mi ha dato fiducia e non mi sono sentito in discussione. Eviteremo le spese folli, l’obiettivo per il prossimo campionato non cambia». Per l’Orrolese sarà la settima stagione in questa categoria.

