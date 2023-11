L’ennesima discarica in mezzo ai palazzi 

Da una parte 30 parcheggi bianchi, più uno per disabili, un nuovo marciapiede e 15 alberi messi a dimora lo scorso aprile. Dall’altra uno sterrato abbandonato, che da qualche tempo ospita una discarica a cielo aperto. In via Quartu la situazione è migliorata a metà: bene i parcheggi, male i rifiuti, per lo più scarti di lavori edili, oltre a rami e piante secche, abbandonati tra i palazzi. A segnalare il degrado Cenzo Vargiu, ex amministratore locale che chiede più controlli e più azioni mirate per il decoro e la pulizia della città.

