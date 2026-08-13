L’energia del blues e l’armonica di Treves 

Lungo il cammino della sua ventottesima edizione, Dromos fa ancora una volta tappa a Nureci, dove ritrova Mamma Blues, uno degli appuntamenti ormai consolidati del festival; oggi l’Arena Mamma Blues ospita una serata promossa con il sostegno del Comune, che mette al centro la storia e l’identità del blues italiano: protagonista dell’ Italian Blues Night , con inizio alle 22, la Treves Blues Band guidata da Fabio Treves, impreziosita per l’occasione dalla presenza di Paolo Bonfanti e Maurizio “Gnola” Glielmo: tre bluesman di lungo corso riuniti sullo stesso palco per attraversare un linguaggio fatto di radici, contaminazioni, improvvisazione e libertà.

Un incontro che porta a Nureci oltre cinquant’anni di storia del blues italiano e che trova nel Mamma Blues una cornice tutt’altro che casuale: negli anni la manifestazione ha trasformato questo piccolo centro dell’Alta Marmilla in un punto d’incontro per musicisti e appassionati, costruendo un legame sempre più stretto tra il paese e una musica nata molto lontano dalla Sardegna ma che proprio qui ha trovato un terreno fertile nel quale mettere radici.

Al centro della serata la figura di Fabio Treves, il “Puma di Lambrate”, armonicista e cantante che da oltre mezzo secolo porta avanti un lavoro di divulgazione del blues nel nostro Paese; un percorso iniziato negli anni Sessanta, quando ancora giovanissimo scopre nell’armonica a bocca lo strumento attraverso il quale dare forma alla propria passione per quella musica arrivata da oltreoceano.Per Treves il blues diventa presto qualcosa che supera la dimensione strettamente musicale: una condizione mentale e spirituale, legata ai valori della libertà, della solidarietà e dell’incontro. Da questa convinzione nasce nel 1974 la Treves Blues Band, destinata a diventare uno dei punti di riferimento della scena nazionale proprio in anni nei quali il blues era ancora un linguaggio seguito da un pubblico relativamente ristretto in Italia.

Da allora il viaggio non si è più fermato. Oltre cinquant’anni sulla strada del blues.

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