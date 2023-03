L’Enel stacca la corrente: ristoranti chiusi 

«A pranzo chiusi per lavori Enel». I ristoratori della Marina non nascondono la rabbia per mezza giornata di lavoro persa. E non una giornata qualunque, ma il pranzo domenicale. Colpa dell’interruzione di energia elettrica programmata per ieri dalle 9 alle 16 per un intervento di manutenzione sugli impianti Enel in diverse strade del quartiere come via Sardegna, via Baylle, via Mercato Vecchio e via Barcellona. Le comunicazioni sono state fatte regolarmente, ma i titolari delle attività commerciali della Marina si lamentano per il mancato coinvolgimento in una decisione che ha avuto delle conseguenze negative: «Se ci avessero contattati», spiegano Alberto Melis de L’Antica Cagliari, di via Sardegna, e Maurizio Dedoni de Sa Schironada, in via Baylle, «avremmo chiesto di rinviare i lavori a un lunedì mattina. Invece abbiamo subito un grave danno economico».

Le proteste

Così lo scenario di una domenica mattina dalle temperature quasi estive è in contrasto con le aspettative. Molte serrande abbassate, ristoranti e bar chiusi. «Non potevamo correre il rischio di aprire l’attività e lasciare i clienti al buio», sottolinea Davide Bonu di Impasto, via Savoia. «I cartelli con gli avvisi sono stati sistemati nei pali della luce una settimana prima. Ma noi la domenica lavoriamo e si sarebbe potuto decidere diversamente se ci fosse stato un confronto». Invece. «Come sempre accade», evidenzia Dedoni, «siamo l’ultima ruota del carro. Non veniamo mai coinvolti nelle decisioni e nelle scelte che hanno un impatto pesante sul nostro lavoro. Questo riguarda anche il Comune: ci ha incontrati per parlarci dei lavori su via Roma?».

I disagi

All’hotel L’Ambasciata di via Sicilia l’interruzione dell’energia elettrica ha creato qualche problema ai clienti, mentre in altri ristoranti hanno trovato delle alternative. Al Terra e Mari, in via Barcellona, hanno utilizzato la cucina di un altro locale della stessa proprietà. Mentre alla Taverna dei Matti, in via Sardegna, durante l’assenza della corrente elettrica hanno piazzato un generatore. «Io alla fine ho dovuto tenere chiuso un locale», sbotta ancora Melis. «Ho gestito il personale negli altri ristoranti. Ma non è pensabile di programmare un intervento così la domenica mattina lasciandoci senza energia elettrica in una giornata per noi di lavoro intenso». C’è chi ha perso i clienti che avevano già prenotato: troppo rischioso aprire e poi trovarsi al buio durante il pranzo o nella fase della preparazione. Anche il Rafè coffee & shop, via Sardegna, non ha potuto far altro che tenere giù la serranda del locale: «A causa dell’interruzione dell’energia elettrica, vi comunichiamo che il Rafè aprirà alle 16. Ci scusiamo per il disagio», hanno fatto sapere ieri mattina i titolari, riprendendo così la normale attività nel pomeriggio.