L’Enac avvia l’istruttoria: «Le concessioni restano distinte» 

La comunicazione di avvio della fusione tra gli aeroporti di Olbia e Alghero è arrivata anche all’Enac. «L’autorità richiederà tutti gli elementi utili per avviare la necessaria istruttoria, facendo presente che i concedenti Mit e Mef dovranno esprimere la definitiva valutazione» fanno sapere dall’ente governativo, «che comunque tenderà a mantenere inalterato il distinto rapporto concessorio, anche rispetto al diverso termine di scadenza». Il riferimento è alle concessioni dei tre scali alle società Sogaer, Geasar e Sogeaal.

Intanto non mancano le reazioni all’annunciato matrimonio tra gli scali del nord Sardegna. «Guardiamo in modo laico alla fusione di Alghero e Olbia e alla imminente creazione del polo aeroportuale sardo, con l’inserimento di Cagliari. Ma la politica vigili affinché l’operazione non crei un arretramento dei flussi dello scalo algherese», avverte il consigliere regionale di Forza Italia Marco Tedde, che rischia un futuro da «vaso di coccio tra vasi di ferro».

L’ex sindaco di Alghero Mario Bruno spiega: «L'avvio del percorso può essere una buona notizia, soprattutto laddove l’operazione si associa alle finalità dichiarate su incremento del turismo, dell'occupazione, della sostenibilità sociale, economica e ambientale. La bontà dell'iniziativa è misurabile: si pone obiettivi quantitativi di traffico passeggeri davvero ambiziosi, che dovranno essere distribuiti con equità tra i due scali». La consigliera del M5S Desirè Manca replica ai dubbi espressi dal presidente del Consiglio regionale Michele Pais: «Come si può intervenire nel merito se si fa parte del governo regionale che ha contribuito a ridurre lo scalo algherese a una scatola vuota?».

RIPRODUZIONE RISERVATA