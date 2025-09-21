VaiOnline
Il personaggio.
22 settembre 2025 alle 00:06

L’en plein di Pisacane E ora non chiamatelo  più un debuttante 

Prima vittoria, il patentino e il blitz a Lecce: in sei giorni ha superato gli esami principali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La prima vittoria in Serie A, il patentino Uefa Pro, la prima vittoria in trasferta. Tutto in sei giorni, tutti d’un fiato. Non è stata una settimana come le altre per Fabio Pisacane, il predestinato entrato di “prepotenza” nella scena del calcio che conta sulla panchina rossoblù. Ha fatto il pieno di emozioni e soddisfazioni superando, uno dietro l’altro, gli step basilari (ma non scontati) del noviziato e mettendosi così al passo dei colleghi anche a livello mentale. Ora, diventa complicato chiamarlo debuttante, non ha più senso. Ora, anche gli allenatori più scafati che si raffrontano con lui - sul campo o in un contraddittorio mediatico - sanno di non avere a che fare con un principiante, lo studiano quindi, lo temono, lo rispettano. Ora, per il tecnico del Cagliari inizia la sfida più complicata e intrigante allo stesso tempo, confermarsi ed evolversi in continuazione.

Filo logico e coerente

I sette punti in classifica dopo quattro giornate sono una combinazione che spacca e sorprende. Ma a fare la differenza è stata, soprattutto, la prova di forza di Lecce dove si è visto il Cagliari di Pisacane nella sua massima espressione. Lì si è capita chiaramente la reale portata del progetto che il 39enne allenatore napoletano vuole portare avanti dopo averlo sperimentato - con successo - tra i ragazzi della Primavera. Un progetto ambizioso che convince sempre di più. Al netto dei passaggi a vuoto che arriveranno e magari faranno malissimo. Saranno inevitabili, fisiologici, in un percorso che ha, a prescindere, un filo logico e, soprattutto, coerente. La squadra, infatti, sa bene ciò che vuole e come andare a prenderselo. Nel bene (come venerdì in Salento dove la strada sembrava spianata dal punto di vista tecnico) e nel male (come nel 2-0 sul Parma, quando l’avversario sembrava avere una marcia in più e sono venuti fuori lo spirito di sacrificio e il carattere).

Mentalità ed equilibrio

La ricerca costante della verticalizzazione, l’occupazione degli spazi morti, la pressione sui portatori di palla, l’importanza degli esterni e allo stesso tempo degli inserimenti dei centrocampisti. La porta avversaria come principale punto di riferimento. Tutto questo senza mai perdere di vista l’equilibrio nel cuore del campo tra una fase e l’altra e le consegne. E quando ogni componente gira per il meglio, è davvero un bel vedere. I risultati stanno - indubbiamente - dando una mano (e credibilità) a Pisacane nel lavoro quotidiano ad Asseminello e sollevando il grado di autostima (e consapevolezza) della squadra che prova, sempre e comunque, ad andare oltre l’ostacolo.

la forza del gruppo

Lo strappo col recente passato è nell’atteggiamento. Allo stadio “Via del Mare” il Cagliari dava proprio la sensazione di voler vincere la partita e di essere più forte rispetto al Lecce come solidità, imprevedibilità e mentalità. Al di là della qualità dei giocatori individuati in estate dalla società e che, inevitabilmente, fanno la differenza. Sia le prime che le seconde linee. E anche in questo, Pisacane ci sta mettendo del suo gestendo la rosa in modo quasi chirurgico: coinvolgendo tutti, facendoli sentire importanti a prescindere dal minutaggio, utili, propedeutici, e ottenendo così il massimo nei cambi a gara in corso, spesso decisivi. È il Cagliari di tutti. Il Cagliari di Fabio Pisacane.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Politica

L’arringa di Salvini a Pontida: «Mai i nostri figli a combattere»

E intanto scoppia la polemica sulla premier Meloni ospite a Domenica In 
L’intervista.

«Nell’Isola un candidato leghista»

Giuseppe Meloni
Cronaca

Raid incendiario,  distrutta la villa di un imprenditore

Terralba, Battista Manis un anno fa aveva subito un’altra intimidazione 
Valeria Pinna
Lecco

Andavano alla festa: travolte e uccise

Le due ventunenni camminavano sul ciglio della strada, arrestato l’investitore 
La crisi

Trump all’addio di massa a Kirk La destra Usa incorona la vedova

In 200mila applaudono Erika col ciondolo del marito sporco di sangue 