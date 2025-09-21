L’en plein di Pisacane E ora non chiamatelo  più un debuttante 

La prima vittoria in Serie A, il patentino Uefa Pro, la prima vittoria in trasferta. Tutto in sei giorni, tutti d’un fiato. Non è stata una settimana come le altre per Fabio Pisacane, il predestinato entrato di “prepotenza” nella scena del calcio che conta sulla panchina rossoblù. Ha fatto il pieno di emozioni e soddisfazioni superando, uno dietro l’altro, gli step basilari (ma non scontati) del noviziato e mettendosi così al passo dei colleghi anche a livello mentale. Ora, diventa complicato chiamarlo debuttante, non ha più senso. Ora, anche gli allenatori più scafati che si raffrontano con lui - sul campo o in un contraddittorio mediatico - sanno di non avere a che fare con un principiante, lo studiano quindi, lo temono, lo rispettano. Ora, per il tecnico del Cagliari inizia la sfida più complicata e intrigante allo stesso tempo, confermarsi ed evolversi in continuazione.

Filo logico e coerente

I sette punti in classifica dopo quattro giornate sono una combinazione che spacca e sorprende. Ma a fare la differenza è stata, soprattutto, la prova di forza di Lecce dove si è visto il Cagliari di Pisacane nella sua massima espressione. Lì si è capita chiaramente la reale portata del progetto che il 39enne allenatore napoletano vuole portare avanti dopo averlo sperimentato - con successo - tra i ragazzi della Primavera. Un progetto ambizioso che convince sempre di più. Al netto dei passaggi a vuoto che arriveranno e magari faranno malissimo. Saranno inevitabili, fisiologici, in un percorso che ha, a prescindere, un filo logico e, soprattutto, coerente. La squadra, infatti, sa bene ciò che vuole e come andare a prenderselo. Nel bene (come venerdì in Salento dove la strada sembrava spianata dal punto di vista tecnico) e nel male (come nel 2-0 sul Parma, quando l’avversario sembrava avere una marcia in più e sono venuti fuori lo spirito di sacrificio e il carattere).

Mentalità ed equilibrio

La ricerca costante della verticalizzazione, l’occupazione degli spazi morti, la pressione sui portatori di palla, l’importanza degli esterni e allo stesso tempo degli inserimenti dei centrocampisti. La porta avversaria come principale punto di riferimento. Tutto questo senza mai perdere di vista l’equilibrio nel cuore del campo tra una fase e l’altra e le consegne. E quando ogni componente gira per il meglio, è davvero un bel vedere. I risultati stanno - indubbiamente - dando una mano (e credibilità) a Pisacane nel lavoro quotidiano ad Asseminello e sollevando il grado di autostima (e consapevolezza) della squadra che prova, sempre e comunque, ad andare oltre l’ostacolo.

la forza del gruppo

Lo strappo col recente passato è nell’atteggiamento. Allo stadio “Via del Mare” il Cagliari dava proprio la sensazione di voler vincere la partita e di essere più forte rispetto al Lecce come solidità, imprevedibilità e mentalità. Al di là della qualità dei giocatori individuati in estate dalla società e che, inevitabilmente, fanno la differenza. Sia le prime che le seconde linee. E anche in questo, Pisacane ci sta mettendo del suo gestendo la rosa in modo quasi chirurgico: coinvolgendo tutti, facendoli sentire importanti a prescindere dal minutaggio, utili, propedeutici, e ottenendo così il massimo nei cambi a gara in corso, spesso decisivi. È il Cagliari di tutti. Il Cagliari di Fabio Pisacane.

