L’Empoli scappa ma il Bologna lo raggiunge 

Empoli 1

Bologna 1

Empoli (3-4-2-1) : Vasquez, Goglichidze, Ismajli, Viti, Gyasi, Henderson (23’ st Maleh), Grassi (27’ st Anjorin), Pezzella (37’ st De Sciglio), Esposito, Fazzini; Colombo (37’ st Cacace). Allenatore D’Aversa.

Bologna (4-2-3-1) : Skorupski, Holm, Beukema, Lucumì, Lykogiannis (31’ st Miranda), Freuler, Moro (29’ st Ferguson), Ndoye, Odgaard (29’ st Fabbian), Dominguez (34’ st Iling-Junior), Dallinga (1’ st Castro). Allenatore Italiano.

Arbitro : La Penna di Roma 1.

Reti : pt 24’ Colombo, 44’ Dominguez.

Note : ammoniti Henderson, Grassi, Pezzella.

Empoli. L’Empoli passa, il Bologna recupera. Tra toscani ed emiliani il pareggio non aiuta nessuno: i padroni di casa restano in zona rossa a quota 21 punti, agganciando il Cagliari, e i rossoblù salgono a 34 ma restano distanti dalla zona Champions. Entrambe le reti nel primo tempo. Empoli in gol con Colombo al 24’, replicano gli ospiti con Dominguez sul finire della frazione di gioco. Nella ripresa il Bologna va vicino alla rete al 73’ con Odgaard e all’80’ con Beukema, poi più nulla.

RIPRODUZIONE RISERVATA