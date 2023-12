L’Empoli recupera i suoi attaccanti 

Su una cosa Empoli e Cagliari sono d’accordo: la designazione arbitrale di Fabio Maresca per il match di sabato alle 15 all’Unipol Domus. Il fischietto di Napoli, internazionale, è all’undicesima direzione (tra Serie A e B) con entrambe le squadre che, con lui in campo hanno vinto una sola volta su dieci. Per gli azzurri toscani ci sono anche 4 pareggi, per i rossoblù soltanto uno. Si salvi chi può.

Qui Empoli

Reduce da due sconfitte, capace di due pareggi nelle ultime cinque giornate ma anche di mettere a segno vittorie pesantissime come quella di Napoli e nel derby di Firenze, l’Empoli arriva a Cagliari con le stesse motivazioni dei rossoblù a Verona. È la partita da non sbagliare e Andreazzoli la può giocare sapendo di poter contare su due pedine fondamentali. Uno è Tommaso Baldanzi: il ventenne gioiello è stato spesso limitato da problemi fisici ma a Cagliari dovrebbe esserci. L’altro è il veterano Ciccio Caputo. L’attaccante è l’uomo a cui si aggrappa una squadra che sinora ha segnato pochissimo. Con appena 10 reti, di gran lunga il peggiore della Serie A, alle spalle di Salernitana (14), Torino, Udinese e Verona (15), Cagliari e Monza (16). Con loro in attacco dovrebbe esserci Nicolò Cambiaghi.

