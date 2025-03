L’Empoli è ancora vivo 

Como 1

Como (4-2-3-1) : Butez; Vojvoda, Kempf, Goldaniga, Moreno (11' st Valle); Sergi Roberto (1' st Perrone), Da Cunha; Strefezza (32' st Ikone), Caqueret (42' st Gabrielloni), Diao; Cutrone (11' st Douvikas). In panchina Vigorito, Reina, Iovine, Jack, Smolcic, Van der Brempt, Engelhardt, Braunoder, Fadera, Azon. All. Fabregas.

Empoli (3-4-2-1) : Vasquez; Viti (13' st Fazzini), Goglichidze (25' st Solbakken), Marianucci; Pezzella, Grassi, Henderson (25' st Bacci), Gyasi (40' st De Sciglio); Cacace, Esposito (25' st Colombo), Kouame. In panchina Silvestri, Seghetti, Brancolini, Sambia, Ebuehi, Tosto, Kovalenko, Campaniello, Konate. All. D'Aversa.

Arbitro: Mariani di Aprilia.

Reti: nel st 16' Douvikas, 30' Kouame.

Note: rec. 1' e 4'. Angoli: 4-1 per il Como. Espulso Fazzini.

Como ed Empoli non si fanno male. Gli ospiti con Kouamé rimontano il vantaggio dei padroni di casa firmato da Tasos Douvikas. Un pari che non fa felice Fabregas, in tribuna per squalifica, che spreca una grossa opportunità per mettere una seria ipoteca sulla salvezza. L'Empoli va vicino alla vittoria e trova il quarto punto delle ultime 15 giornate. Primo tempo in equilibrio, nella ripresa fuori Cutrone per Douvikas e il greco, dopo 5 minuti dal suo ingresso in campo, segna il gol del vantaggio. L'Empoli resta in partita e alla prima occasione, a un quarto d'ora dalla fine, dopo il palo colpito a inizio ripresa, Kouamé di testa trova la prima rete con la maglia dei toscani, firmando il definitivo 1-1.

