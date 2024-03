L’Empoli degli ex rossoblù 

Quattro ex sulla strada del Cagliari. Anzi tre, perché Alberto Grassi è ai box per infortunio. Ma Seba Walukiewicz, Razvan Marin e Alberto Cerri sono abili e arruolabili, tanto che Davide Nicola potrebbe schierarli dal primo minuto per andare all'assalto del settimo risultato utile di fila, quasi un record storico per l'Empoli, che con Maurizio Sarri riuscì ad arrivare a quota otto.

C'eravamo tanto amati

Si fa per dire, perché la storia tra il Cagliari e gli ex oggi a Empoli non ha lasciato grandi ricordi. Anche se poi i numeri dicono che Grassi, Walukiewicz, Marin e Cerri hanno messo insieme 234 presenze con la maglia rossoblù. Non poche.

Passaggi di Sardegna

Un passaggio veloce quello di Grassi, ex regista prodigio dell'Atalanta, una carriera limitata dai guai fisici, come quelli che non gli permetteranno di esserci domani. Una stagione in Sardegna, quella del 2021-22 chiusa con l'amara retrocessione a Venezia, 31 presenze e tanto impegno. Ben diversa la storia di Cerri, sbarcato a Empoli durante il mercato di gennaio e subito gettato nella mischia, più a far reparto che a far gol. Una prima stagione in Sardegna, in B, nel 2015-16, a neanche 20 anni, con un buon contributo per la promozione. Poi il ritorno a Cagliari nel 2018, sempre in attesa di un'esplosione che non c'è mai stata. E un rapporto tutt'altro che idilliaco con i tifosi, che non hanno mai perso occasione per punzecchiarlo. Salvo trasformarlo in eroe nel suo giorno di gloria, il 2 dicembre 2019, quando niente poteva essere più bello di un gol di Cerri al 96', in quel 4-3 alla Sampdoria proprio di Ranieri. Poi il ritorno nell'ombra e l'addio, nel 2021, con un bottino totale di 82 presenze e 8 reti. Due stagioni per il romeno Marin, scovato all'Ajax per fare il regista, salvo accorgersi che in rossoblù era arrivato una mezzala. Dal 2020 al 2022, buona la prima stagione, meno la seconda, con un curriculum in rossoblù di 76 presenze, 4 reti e 12 assist, prima di salutare con la retrocessione e trasferirsi a Empoli. Dove anche Walukiewicz, classe 2000, sta cercando di diventare grande. Cossu andò a prelevarlo in Polonia, l'esordio nel 2019-20, grandi promesse, ma troppe amnesie, fino alla bocciatura di Semplici e Mazzarri e i saluti, anche per lui, dopo la retrocessione, con un totale di 45 presenze. Domani il Cagliari li ritroverà sulla sua strada, senza rimpianti, perché conterà solo vincere.

