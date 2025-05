L’Empoli ci prova a Monza, il Lecce riceve il Torino 

La penultima notte di campionato: ecco le sfide che ci aspettano.

Monza-Empoli

«Arriva un avversario con mille motivazioni. Noi dobbiamo trovare le nostre che sono differenti, ma non possiamo fare una partita scialba, dobbiamo fare una gara con l'ambizione di vincere»: così Alessandro Nesta, tecnico del Monza, prima della sfida con l'Empoli. D’Aversa ai suoi calciatori ha chiesto il massimo impegno e ha raccontato di aver ricevuto una risposta importante da parte del gruppo. Prima della partita contro il Parma aveva chiesto fiducia, sia alla squadra che all'ambiente: «La vittoria col Parma ha restituito sensazioni dimenticate da tempo».

Lecce-Torino

I giallorossi di Giampaolo aspettano il Torino. «Sarà una partita cruciale – sottolinea l’allenatore – devi far passare alla squadra il concetto che nonostante il cammino difficile, nonostante la situazione attuale di classifica, la squadra arriva da prestazioni testa a testa, mai arrendevoli, che ci hanno visto sconfitti di misura». Quindi una promessa: «Farò il possibile e l’impossibile per salvare il Lecce». Dall’altra parte c’è un obiettivo: «Non vinciamo da tre partite e vogliamo tornare da Lecce con dei punti: il decimo posto non vale nulla, ma vogliamo provare a raggiungerlo anche per allenare la mentalità», così il tecnico del Torino, Paolo Vanoli.

Roma-Milan

Claudio Ranieri salità questa sera per l’ultima volta da allenatore le scale che portano al prato dello stadio Olimpico. E da tecnico del Milan, quasi certamente anche Sergio Conceicao. La corsa per la Champions non è finita, i senatori in campo per un ultimo sforzo, per una Roma «della quale sono state messe le fondamenta, ora piano piano costruiremo una squadra». Per il Milan è l’ultima spiaggia: a Roma e poi con il Monza a San Siro, saranno gli ultimi 180 minuti sulla panchina rossonera per Conceiçao. In campo ci sarà Leao che nell'ultima di campionato era assente per squalifica, in attacco potrebbe partire titolare Gimenez dopo il flop di Jovic nella finale. Out invece Theo Hernandez.

Juventus-Udinese

Allo Stadium per tanti rischia di essere l'ultimo ballo davanti ai propri tifosi, con Tudor in bilico anche se ha vinto le tre le gare interne. Kolo Muani e Vlahovic non cominceranno insieme ma condividono il futuro incerto. A supporto di Muani ci sarà Yildiz, che sulla trequarti farà coppia con Nico Gonzalez. E un centrocampo a tre formato da McKennie, Locatelli e Douglas Luiz.

Verona-Como

I gialloblù virtualmente salvi, il Como che vuole la settima di fila, questi i motivi tattici di una partita dove il pareggio sembra scritto. Ma mai dire Fabregas.

Fiorentina-Bologna

Nei viola il dubbio Kean, non in perfette condizioni fisiche. La gara coincide fra l'altro con la prima volta da avversario di Italiano, a Firenze per tre stagioni (e tre finali), che arriva dopo la conquista della Coppa Italia alla guida del Bologna.

