L’Empoli affronta la Lazio A Salerno piomba il Diavolo 

Comincia oggi con 4 anticipi la 17ª giornata di Serie A. Domani le restanti gare, con l’Inter capolista e la Juventus prima inseguitrice oltre al big match serale Roma-Napoli.

Empoli-Lazio

Dopo la sosta appena 2 punti in 4 giornate per l’Empoli terzultimo, che non ha dato continuità alla vittoria di Napoli prima delle nazionali. Oggi non avrà nemmeno Caputo, come già sabato scorso a Torino: «Non vogliamo rischiarlo non essendo pronto, mentre Baldanzi ha più minuti nelle gambe», ha detto Andreazzoli. La Lazio punta a superare la sconfitta contro l’Inter di domenica, dove ha perso Lazzari espulso e squalificato. In trasferta la vittoria manca ai biancocelesti dal 21 ottobre.

Sassuolo-Genoa

Entrambe appaiate a 16 punti, vogliono allontanare la zona retrocessione distante 4 lunghezze. Neroverdi senza Álvarez, Defrel, Obiang, Racic, Viña e Viti, torna Tressoldi dopo l’espulsione di Cagliari anche se spesso è stato protagonista di grossi errori. Rossoblù che puntano su Gudmundsson (autore dell’1-1 con la Juventus venerdì scorso) e Malinovskyi, non avendo ancora Messias e Retegui. Rientra Strootman.

Salernitana-Milan

In attesa della rivoluzione di gennaio, anticipata dal presidente Iervolino e avviata martedì col ritorno di Sabatini come dg, la Salernitana cerca di muovere la classifica dopo le 3 sconfitte che l’hanno lasciata ultima a -5 dalla salvezza. Sfida particolare per Pippo Inzaghi, che ha la panchina già in bilico e ritrova il Milan dove ha giocato (11 anni) e allenato. Rossoneri con la solita lunga lista di indisponibili, possibile prima da titolare per Simic dopo l’esordio con gol domenica col Monza. In tribuna ci sarà Ibrahimovic al debutto nel nuovo ruolo dirigenziale. «Dal 1’ giocherà Bennacer», annuncia Pioli.

Monza-Fiorentina

Dopo la giornata no col Milan il Monza è a caccia di riscatto. Di fronte però trova una Fiorentina in salute: 4 vittorie e 2 pareggi tra campionato e coppe nelle ultime 6. L’1-0 al Verona ha permesso ai viola di salire a -1 dal quarto posto, pur senza l’infortunato Nico González che starà fuori ancora a lungo. Out anche Bonaventura e Quarta.

