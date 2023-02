Empoli 2

Spezia 2

Empoli (4-3-1-2) : Vicario; Ebuehi (15’ st Stojanovic), Ismajli, Luperto, Cacace; Akpa Akpro (15’ st Piccoli), Marin, Bandinelli (40’ st Vignato); Baldanzi (26’ pt Cacace); Cambiaghi, Caputo (40’ st Satriano). Allenatore: Zanetti.

Spezia (3-5-2) : Dragowski; Amian, Wisniewski; Nikolaou; Gyasi (19’ st Holm), Bourabia, Esposito, Agudelo (33’ st Cipot), Reca; Verde (7’ st Ekdal), Shomurodov. Allenatore Gotti.

Arbitro : Giua di Olbia.

Reti : 25’ pt Verde (r), 32’ pt Verde; 26’ st Cambiaghi, 49’ st Vignato.

Note : espulsi Parisi ed Esposito; ammoniti Ekdal, Verde, Vicario, Nikolaou.

Empoli. In vantaggio di due reti e con l’uomo in più (espulso Parisi), lo Spezia perde l’occasione di fare un salto importante verso la salvezza facendosi rimontare dall’Empoli e terminando a sua volta in dieci per la doppia ammonizione di Esposito. I liguri si erano portati sul 2-0 grazie alla doppietta di Verde siglata nel primo tempo ma nella ripresa i padroni di casa hanno recuperato con Cambiaghi e, al 4’ di recupero, Vignato.

