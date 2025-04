L’emozione “spaziale” delle vip sulla navetta New Shepard 

New York. La canzone “What a wonderful world” di Louis Armstrong, un fiore e l’immagine indimenticabile della Terra hanno accompagnato il primo volo nello spazio di sei donne. Sulla navetta New Shepard dell’azienda Blue Origin, di Jeff Bezos, hanno provato per una manciata di minuti l’emozione del volo spaziale la pop star Katy Perry, la fidanzata di Bezos Lauren Sanchez, l’anchor di Cbs Gayle King, l’ex scienziata della Nasa Aisha Bowe, l’attivista Kerianne Flynn e l’astrofisica Amanda Nguyen. È stato un volo simbolico, dedicato alle donne e per incoraggiare le ragazze a studiare le materie scientifiche, ma è stata anche una grande operazione pubblicitaria e commerciale.

Il volo, chiamato Ns-31, è il 31° della New Shepard e l’undicesimo con un equipaggio. Il razzo è partito dalla base della Blue Origin nel Texas occidentale e ha spinto la navetta poco oltre la linea di Kármán, la linea immaginaria che si trova a 100 chilometri sopra il livello del mare e che rappresenta il confine tra l’atmosfera terrestre e lo spazio esterno. Quindi la navetta si è separata dal razzo, che è rientrato a Terra, e poi è salita ancora un poco. È stato allora che, per una manciata di minuti, le sei donne hanno fluttuato in assenza di peso. Lauren Sanchez, ha visto una Luna spettacolare, come ha raccontato dopo il rientro. Quindi la navetta ha iniziato a scendere, e a poco più di 10 minuti dal lancio si è posata al suolo, rallentata da tre paracadute. È stato Jeff Bezos ad aprire il portello della capsula New Shepard per far uscire le sei turiste spaziali.

