L’emozione di Benedetta Giannini, unica sarda al “Ballo delle debuttanti” 

Scene da un mondo che scompare ma che sa ancora affascinare ed emozionare. Chiedere a Benedetta Giannini, sassarese, quasi diciannovenne, per credere, dato che è stata una delle trentadue neomaggiorenni che hanno partecipato sabato a Roma al “Gran Ballo Viennese”. Una tradizione antica, ispirazione e legata al più celebre “Ballo delle Debuttanti” della capitale austriaca, che si è rinnovata con il suo corredo di valori in via di estinzione.

Il regalo

«Volevo farle un regalo davvero speciale per suoi 18 anni», dice la mamma Luisa Meridda. «In famiglia c’è un grande legame con l’Areonautica e a mio padre Rino per poco non veniva un colpo al cuore». Così, più o meno un anno fa ha mandato la lettera per iscrivere la figlia alla selezione. «Mi è arrivata una mail che mi diceva che mi avevano selezionato», racconta Benedetta, diplomata al liceo coreutico “Domenico Alberto Azuni” di Sassari: così tutto è cominciato, compresa una settimana di necessaria preparazione per “allenarsi” assieme ai cavalieri, cadetti, appunto, dell’Accademia Aeronautica di Pozzuoli. Una settimana in stile militare: «Facevano le prove in Accademia e avevamo un hotel a fianco dove dormire», prosegue.

«La mattina sveglia alle 6 tre quattro ore di lezione di portamento, galateo, autostima, pose fotografiche. Poi, dopo il pranzo nella mensa, in cui eravamo servite dal nostro cavaliere, altre tre quattro ore di walzer e quadriglia». Con qualche complicazione in più «Non potevamo usare il telefono dalle 6 alle 22 e dovevamo seguire le regole dell’accademia. Ma soprattutto c’erano sempre tante scale da fare ed eravamo stanche», sorride. «Però sembrava un mondo a parte da fiaba, irreale e bellissimo». Ma la mamma è andata a colpo sicuro: «Benedetta è molto rigorosa e scrupolosa anche nelle piccole cose e credo che tante cose siano state naturale per lei».

Un’élite

Tante domande, 32 ammissioni: una vera élite, nella quale Benedetta ha rappresentato la Sardegna. La sua è stata la prima domanda accolta per il 2025, dato che non aveva trovato posto l’anno scorso. «Entri in contatto con una grande tradizione internazionale, ma che qui a Roma assume un significato particolare», rivela Benedetta, che non si è fatta spaventare dall’impegno: «Mi ha aiutato il fatto di aver fatto danza sin dall’età di tre anni e danza classica e contemporanea al liceo. La disciplina è comunque rigida». Al suo fianco, designato sin dal primo giorno all’Accademia, un cavaliere: «Il mio è Ludovico, un ragazzo toscano, di 22 anni, che è già pilota». Magari meno avvezzo al ballo: «Ma no, è stato bravo. Gli ho dato solo qualche aiuto». Un regalo azzeccato? «Un regalo bellissimo, oltre all’esperienza mi ha arricchito di tante amicizie, seppure in una sola settimana. Sono sicura che ci rivedremo».

