L’emozione dell’amarcord con i cinquantenni del paese 

I cinquant’anni, si sa, sono una sorta di spartiacque nella vita di ognuno. Un’età che porta con sé varie emozioni, magari anche la voglia di tornare con la mente ad un passato spensierato nel quale amici e compagni di scuola rappresentavano praticamente tutto.

Perché allora, non cercare di rievocare quei tempi con chi ha più o meno attraversato le stesse fasi della vita? È quello che si è chiesta la consigliera comunale Maria Giovanna Carta prima di scrivere sui social un annuncio ambizioso che chiamava a raccolta tutti i domusnovesi nati nel ’74, circa 120.

«Ho pensato a tutti i coetanei delle 5 sezioni delle elementari - racconta - e hanno risposto subito in 20. C’è stato un primo incontro e in un attimo sembrava di essere tornati a quei tempi». Da lì alla chat whatsapp è un attimo e pian piano, con l’impegno di condivisione di tutti, si arriva a circa 70. «Anche chi si trovava fuori Sardegna o all’estero - evidenzia Rossanna Congiu - ha avuto piacere nel salutare i vecchi amici e condividere vecchie foto e ricordi». Gli incontri si moltiplicano e per fare le cose come si deve ecco arrivare anche le magliette personalizzate e le sortite nella vecchia scuola elementare (con tanto di foto). «Con le magliette indosso - racconta Luca Suella - abbiamo preso parte anche ad una messa nella chiesa di Sant’Ignazio, un’occasione di raccoglimento anche per ricordare i due coetanei che non ci sono più».

Immancabile una grande cena con il gruppo dei 70 allargato anche ai familiari. «Tutto era organizzato nei minimi dettagli con anche dj e chitarristi pescati tra il gruppo. Ci hanno dovuto mandare via a tarda notte», rammenta Rossanna Congiu. «Già, - annuisce l’ideatrice della reunion - forse perché la vita in un paese ti dà ciò che la città non può darti: relazioni e legami intensi che non ti fanno mai sentire solo». A breve altri incontri per salutare chi non ha potuto presenziare alla cena. In programma anche una mostra con walkman, le penne a 4 colori, il das, le vecchie cartelle di scuola, foto e altri oggetti iconici degli anni ’80. «Forse sarà la buona per riavere quella squadretta che non mi avete mai reso», scherza Gianmarco Zucca tra le risate generali.

