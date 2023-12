L’emozione della preghiera nella grotta di Is Zuddas 

Una giornata di preghiera nelle grotte di Is Zuddas a Santadi dove il cardinale Arrigo Miglio è tornato a celebrare la Santa messa. Grande emozione tra i fedeli che con il cardinale hanno affrontato un’importante riflessione di fede, contemplando la bellezza, l'immensità delle grotte, metafora dell’universo in cui l’uomo si ritrova a essere una piccola, seppur importante, parte in cui è chiamato ad agire. Durante la messa,il cardinale Miglio, ha rivolto anche attenzione al presepe che "forse unico al mondo in questo contesto" e ha ricordato la figura di San Francesco. Riflessioni condivise anche dal sindaco Massimo Impera che ha preso parte all’importante momento di preghiera. (m. g. p.)

