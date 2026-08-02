L’emozione del “sì” in costume 

L’emozione del giorno solenne in cui due sposi si promettono amore eterno suggellato con il rito della tradizione più antica. Ieri Santadi ha festeggiato la cinquantottesima edizione del Matrimonio Mauritano e il pubblico delle grandi occasioni non è voluto mancare.

La tradizione

Già dalle prime ore Federico Acca 42 anni, di Santadi e Federica Pinna 31 anni di Teulada, sono stati attorniati dai parenti che li hanno aiutati per “sa bistimenta”, il rito della vestizione con gli abiti antichi che richiede diverse ore, poiché sono costumi impegnativi. Nel frattempo sono arrivati i gruppi folk da diverse parti dell’Isola che hanno preso parte alla sfilata alla quale hanno partecipato nuovamente le traccas. La novità di quest’anno, viste le alte temperature che hanno messo a dura prova pubblico e protagonisti, è stato l’altare allestito all’ombra della grande quercia anziché ai piedi della piazza Marconi. Il gran caldo ha anche ridotto i tempi di presenza degli ospiti: oltre ai cavalieri e alle traccas, anche alcuni gruppi folk sono andati via subito dopo la cerimonia che è stata molto toccante, accompagnata dai canti in limba. Dopo il sì, grande l’emozione per il rito de “sa grazia”. Il pubblico, che non ha voluto perdere neanche un minuto della giornata di festa, nella serata ha preso parte a “su cumbiru”, il momento in cui è stata offerta la torta nuziale ai presenti insieme a tanti altri dolci: un momento di convivialità reso unico dall’esperienza ventennale di Sabrina Arceri che, con alcune collaboratrici, ha organizzato tutto nei minimi dettagli, con tanta cura e dedizione. Poi la musica e i balli sino a tarda sera.

Pochi fondi

Nonostante quest’anno non siano stati erogati contributi dalla Regione, gli sposi, le famiglie, le persone del luogo ed il resto del pubblico, sono rimasti estremamente soddisfatti del lavoro degli organizzatori della Pro Loco: «Desiderano esprimere un sentito ringraziamento alla Pro Loco di Santadi che, nonostante le risorse economiche limitate, con impegno e passione ha reso possibile l’organizzazione di questa splendida festa. – hanno detto gli sposi – Un grazie speciale va a Giaco Acca e ai suoi amici di Sa Ramadura, ai gruppi folk, ai cavalieri e alle traccas, che con la loro presenza hanno impreziosito la giornata, mantenendo vive le tradizioni del nostro paese. Un ringraziamento anche a chi da anni prepara i dolci per Su Cumbiru, alle attività commerciali, ai volontari e a tutti coloro che hanno reso questo giorno ancora più bello e indimenticabile».

RIPRODUZIONE RISERVATA