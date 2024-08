L’emozione del “sì” di Camilla e Marco con il rito più antico 

Si sono chiusi ieri i festeggiamenti della 56esima edizione del Matrimonio mauritano, che ha visto sposi Camilla Carta 28 anni e Marco Cogotti di 32, entrambi di Piscinas.

Anche quest'anno, l'evento ha portato a Santadi migliaia di persone, tra cui tantissimi turisti che hanno potuto partecipare ad uno degli eventi più importanti del territorio. Il presidente della Pro Loco Paolo Atzeni lo conferma: «Sono molto soddisfatto per la buona riuscita dell'evento che abbiamo curato nei minimi dettagli, soprattutto grazie al contributo indispensabile delle associazioni e dei privati, senza loro non saremmo stati in grado di gestire la manifestazione». Il sindaco Massimo Impera precisa che «oltre ad essere molto contento, poiché credo che quest'anno sia stata l'edizione riuscita meglio da quando guidiamo il paese, sicuramente è stato determinante il contributo della Regione: con le sole risorse del Comune non sarebbe stato possibile avere lo stesso risultato. Il prossimo anno speriamo di fare ancora meglio».

Lo sposo Marco Cogotti era molto emozionato: «Non potevo desiderare un matrimonio più bello di questo», ha detto. Alle nozze di Camilla e Marco, fra gli invitati anche Sara Serventi e Nicola Medda, sposi della scorsa edizione. Uno dei protagonisti più importanti, a detta dei presenti e confermato da tutti coloro che indossavano gi abiti tradizionali, pare sia stato il maestrale, cosa in cui Marco Cogotti aveva tanto sperato. La festa è proseguita con “su cumbiru”, i, balli e con i tenores di Bitti.

