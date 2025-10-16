L’emozione del Giuramento 

Nella caserma Trieste di Iglesias si è svolta la cerimonia di giuramento e conferimento degli alamari al primo ciclo di Allievi Carabinieri del 144esimo corso. Alla presenza del generale Giuseppe La Gala e di autorità civili e religiose, cinquecento allievi hanno concluso il percorso formativo diventando componenti dell’Arma. La cerimonia ha ricordato il carabiniere partigiano Lorenzo Gennari e ha reso omaggio ai militari coinvolti nell’esplosione a Castel d’Azzano. La Gala ha esortato i nuovi militari a essere «volto nuovo dello Stato e punto di riferimento per i cittadini». (ma. l.)

