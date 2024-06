L’emozione del giuramento per 438 allievi 

Si è svolta ieri mattina, nella Scuola allievi carabinieri di Iglesias, la cerimonia del conferimento degli alamari e del giuramento del 143esimo corso allievi carabinieri.

Nel piazzale della Caserma Trieste, l’adunata di 438 allievi, divisi in tre compagnie, ha dato inizio al tradizionale rito. Alla manifestazione hanno partecipato diverse centinaia di parenti e amici dei neo-carabinieri, ma anche tanti cittadini, legati e affezionati alla storica caserma. Un legame rimarcato dalla presenza di alcuni rappresentati politici e religiosi della città, tra questi anche il sindaco Mauro Usai, il presidente del Consiglio comunale Alessandro Pilurzu e il cardinale Arrigo Miglio, che hanno conferito gli alamari ad alcuni dei primi dieci carabinieri che si sono distinti durante il corso. Uno dei momenti più toccanti è stato quando gli allievi, inquadrati nel piazzale, sono stati raggiunti dai familiari per farsi apporre gli alamari. Non sono mancate le lacrime di gioia tra le schiere dei giovani. Alla cerimonia, intitolata al carabiniere medaglia d’oro al valor militare Domenico Bondi, e organizzata in modo esemplare dal colonnello Giulio Duranti, comandante della Scuola, era presente il generale di Divisione Giuseppe La Gala, comandante delle scuole dell’Arma dei carabinieri. La Gala, nel suo discorso, ha rimarcato l’importanza del ruolo del carabiniere nella società, che anche nei momenti più difficili non deve mai venire meno al suo giuramento. I militari, dopo la sfilata davanti al palco delle autorità, hanno potuto riabbracciare i propri familiari e aprire i festeggiamenti.

