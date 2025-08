L’emozione degli sposi in costume conquista il pubblico 

L’emozione di Giorgia Balia che diceva “sì” al suo Raymond Caria ha commosso tutto il pubblico che ieri, a Santadi, ha assistito alla cinquantasettesima edizione del Matrimonio mauritano. E un lungo applauso ha suggellato le loro promesse.

"Sa coia maurredina” si è conclusa all'insegna dei balli dei tanti gruppi folk che hanno anche sfilato durante il corteo nuziale. Come nelle passate edizioni tante sono sono state le persone del posto, dei Comuni limitrofi e i turisti accorsi a Santadi per questo importante evento all'insegna delle tradizioni, dei balli e dei costumi sardi. Dopo il suggestivo percorso per le vie di Santadi, il corteo è arrivato nella piazza Marconi, dove monsignor Mario Farci, vescovo della Diocesi di Iglesias ha celebrato il matrimonio a cui è seguita “sa grazia” da parte delle mamme degli sposi. Alla cerimonia nuziale hanno partecipato il prefetto di Cagliari, le autorità militari, diversi consiglieri regionali e sindaci del territorio guidati dal primo cittadino di Santadi Massimo Impera e dalla sindaca di Villa San Pietro, dove risiedono gli sposi, Marina Madeddu. La festa è proseguita sino alla sera con “su cumbiru” della torta nuziale e l’esibizione dei gruppi folk sardi e di quelli provenienti da Spagna, India, Repubblica Ceca e Messico. Il pubblico di Videolina ha potuto seguire in diretta l’intera manifestazione.

