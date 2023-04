L’emozione alla processione dei Misteri 

Da tempo immemore è considerata la settimana più importante per la comunità e i suoi riti, iniziati ieri con la processione dei “Misteri”) rappresentano l’impronta digitale per la città d’Iglesias. La rievocazioni degli episodi della “Passione di Cristo”, i simboli tradizionali e gli antichi gesti si compiono ininterrotti dalla fine del 1600, sapientemente custoditi, tramandati e ricordati dall’associazione più antica della città, l’Arciconfraternita della Vergine della Pietà del Santo Monte.

La tradizione

Fino a pochi decenni le “processioni” rappresentavano il momento di coinvolgimento collettivo più rilevante: centinaia di figuranti, migliaia di persone ad assistere a dei riti tanto caratteristici da essere considerati unici in tutto il territorio nazionale. Negli ultimi tempi, complice il Covid e ancor prima una sorta di “pigrizia” famigliare nel rimando delle tradizioni, il numero dei figuranti e quello delle presenze, è calato in maniera significativa, ma da quest’anno qualcosa potrebbe cominciare a cambiare in termini e l’esaurimento fatto registrare dall’Arciconfraternità degli abiti da baballottis per i bimbi, è il segno di un deciso rilancio dell’evento: «Abbiamo terminato i vestiti e si tratta di un fattore importante, che testimonia un interesse maggiore rispetto al recente passato. - spiega il vice conservatore Luigi Biggio - Abbiamo invitato le scuole e queste hanno risposto all’appello. Sono inoltre state effettuate delle scelte logistiche per venire incontro alle famiglie, come ad esempio la riduzione dell’itinerario della processione del venerdì mattina e lo spostamento del suo inizio, dalle 9 alle 9.30».

I vestiti

In occasione della processione dei “Misteri” di ieri, Matteo Mula, 49 anni, ha indossato il proprio personale vestito tramandatogli dal bisnonno: «Prendere parte alle processioni non è un semplice impegno che porta via qualche ora - spiega - ma è un’esperienza irripetibile, difficile da spiegare e raccontare, andrebbe vissuta. Cerco di tramandare questa passione anche ai miei figli». La Settimana Santa è da sempre anche un’importante occasione per il commercio cittadino: «Per noi ha sempre rappresentato l’inizio della stagione estiva. - commenta Martina Tanda, proprietaria dell’attività “Nuraghe e arte sarda” - Già dalla mattina dello scorso lunedì abbiamo cominciato a lavorare con i turisti accorsi per assistere ai riti».