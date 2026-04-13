L’emigrato che salvò l’organo 

Inviata

Cuglieri. L’ultima volta che l’ha sentito suonare aveva ancora i calzoni corti da bambino. Di tanto in tanto, «quando i ragazzi grandi e forti non c’erano», saltava giù dalle panche della chiesa, si infilava nel santuario dietro all’altare e faceva soffiare si stanga . «Ci salivo sopra così, a cavalluccio, perché era troppo pesante». Antonello Attene liscia il maglioncino rosso sul petto, fa un salto avanti e uno indietro per mostrare come, 80anni fa, faceva la sua parte durante la liturgia a Santa Maria della Neve, la basilica che svetta sul punto più alto di Cuglieri e guarda all’azzurro del mare d’occidente.

La preghiera

«Per anni, quando tornavo da Milano, dove ero emigrato con la mia famiglia, venivo a messa e pregavo che l’organo tornasse a suonare». Non è mai accaduto. Ma la speranza per questo gigante da 500 canne costruito nel 1828 si accende di nuovo perché a giorni lascerà la parrocchia per essere restaurato nella bottega di Arte organaria sarda a Segariu. «Dicono che ci vorrà un anno e mezzo ma spero che sia di nuovo qui e torni a suonare per la prossima Pasqua», sospira.

Caccia ai fondi

Per riuscire nell’impresa l’85enne che dal 1997 ha fatto rientro nel paese natale, le ha tentate tutte. Prima ha chiesto aiuto al parroco don Mario Piras. «Era il periodo del Covid e mi disse che ci sarebbe voluta una montagna di soldi, e in un momento di crisi simile non se la sentiva di chiedere un euro ai parrocchiani e che né la diocesi né la curia avevano un soldo». Non si è dato per vinto. «A quel punto mi venne in mente una cosa. Un mio amico e dirimpettaio a Santa Caterina di Pittinurri, Mario Parisi, mi raccontò che in Sicilia erano riusciti a restaurare un centro culturale con l’aiuto di una fondazione e il contributo di una società privata. Per capire quanto era alta la montagna di soldi di cui parlava don Piras, ho contattato il maestro del conservatorio di Cagliari Angelo Castaldo che è venuto qui con un organaro che ha fatto un primo preventivo».Era ormai il 2023. «Don Salvatore Rosa, sacerdote in pensione e aiutante di don Piras, mi aveva detto che la Cei finanziava il restauro di opere d’arte al 50 per cento, ma – ammesso che il nostro progetto venisse approvato – restavano da trovare gli altri soldi. Sapevo che ci avrebbero potuto aiutare enti, fondazioni, la Regione, ma serviva un comitato». Ecco dunque che all’ombra del campanile della Vergine inizia la ricerca di volenterosi per salvare l’organo costruito da Joseph Priante a Sassari. Così il gruppo ha preso forma. Oltre ad Antonello Attene, fondatore e coordinatore, ne fanno parte: il parroco don Mario Piras, il cantore della Settimana santa e componente della confraternita del Rosario, Antonello Cubadda, l’archivista di Stato e suonatore di organo, Enrico Fenu, il violinista e maestro al Conservatorio, Carlo Oro, il dipendente del Comune di Cuglieri che in passato si era occupato di far accordare un altro organo antico in paese, Tonio Idda, e l’avvocato e sindaco di Sennariolo, Gianbattista Ledda.

I numeri

«Ringrazio anche il sindaco di Cuglieri Andrea Loche e i dipendenti comunali». Una parte dei contributi, infatti, era finita per errore al Municipio che con una convenzione l’ha girata in parrocchia. «Con i soldi raccolti grazie a Cei, Fondazione di Sardegna e Regione riusciremo a sostituire anche la pedaliera e la tastiera che qualcuno ha sostituito con quella di una pianola. Un peccato, un vero peccato».

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