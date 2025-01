L’emigrato a Los Angeles: pronto ad aiutare chi ha bisogno 

Los Angeles è da giorni teatro di devastanti incendi che hanno messo in ginocchio la città che ha bisogno del contributo di volontari. Antonio Pontis, 45 anni, originario di Sanluri e con un passato lavorativo a Villanovaforru, da una ventina d’anni risiede nella città statunitense. Oggi pilota d’aereo, ha deciso di offrire il suo aiuto. «Dopo l’ordine di evacuazione, ho lasciato la mia abitazione. Fortunatamente la casa non è stata colpita dalle fiamme, la corrente riallacciata e sono potuto rientrare, ma vivo con l’allerta costante di dover scappare di nuovo. I venti continueranno fino a giovedì prossimo – racconta –. Qui sembra di stare in una zona di guerra, il vento non si placa e le fiamme sono sempre più vicine. Mi sono iscritto come volontario e aiuto chi ha bisogno. Ho anche presentato il mio certificato di pilota al Los Angeles Fire Department. Se necessario, sono pronto a volare per trasportare beni di necessità e cibo».

Sul fronte sono impegnate 67 stazioni con 12mila pompieri. Squadre aggiuntive sono giunte da altre città come San Diego e San Francisco, oltre che dal Messico. Ci sono palestre e stadi e scuole aperte per i dispersi. «Rimaniamo, combattiamo e difendiamo Los Angeles», conclude Pontis.

RIPRODUZIONE RISERVATA