«L’emergenza resta sempre la droga» 

L’uomo che sull’Ortobene sparava alle coppiette perché riteneva che il monte nuorese fosse suo, il dramma degli operai del Sulcis Iglesiente che perdevano il lavoro, i sequestri di persona. Accadono tante cose, in oltre 39 anni, per un ufficiale dei carabinieri, ma solo quando le bocce si fermano c’è il tempo per rifletterci sopra: perché la vita nell’Arma pone una nuova sfida ogni giorno, e ciò che è stato fatto ieri è spesso già in archivio. «Però, quanta esperienza accumulata sulla strada e sui monti dell’Isola, quanto ho imparato anche dal generale Mario Mori, col quale mi è capitato di lavorare». E quante analisi sociologiche si è in grado di fare dopo un’intera carriera nei carabinieri. A mezzanotte il colonnello Raffaele Cossu, 60 anni, originario di Monteleone Roccadoria ma cresciuto a Nuoro, comandante del Nucleo informativo del Comando provinciale (si può definire la Digos dell’Arma) ha appeso l’uniforme nell’armadio. Da mezzanotte è in pensione, un ex carabiniere, ma subito Cossu insorge: «Carabiniere in congedo, non ex carabiniere: è diverso». L’orgoglio resta in servizio.

La carriera

Prima della Sardegna, il colonnello Cossu ha girato l’Italia: come sottufficiale, visto che da lì ha iniziato subito dopo il servizio di leva come Vam (le guardie armate) nell’Aeronautica militare. «Nell’Arma ho fatto Velletri e poi Firenze, Palermo, Trapani, i Ros di Roma e poi quelli di Cagliari». Qui nel 2001 vince il concorso da ufficiale è riparte da sottotenente: «Radiomobile di Nuoro per quattro anni, poi due al Nucleo investigativo della stessa provincia, quattro anni comandante della Compagnia di Iglesias e cinque della Compagnia di Quartu». Infine, il servizio in borghese nel Nucleo informativo e da oggi il suo datore non di lavoro, ma di pensione, si chiama Inps.

I ricordi

«Sono stato restituito alla Sardegna nel 1995, da sottufficiale, come conoscitore dell’area e dei dialetti: era l’epoca dei sequestri di persona in serie, all’epoca c’erano quelli di Ferruccio Checchi, Salvatore Vinci e Vanna Licheri, e anche altri. Non me ne sono più andato e ho visto cambiare la criminalità, che oggi è legata soprattutto alla droga». E poi c’è la storia dell’uomo che sparava alle coppiette dalla sua casa sull’Ortobene: «Riuscimmo a stabilire un contatto con lui, alla fine entrammo in casa e ci facemmo consegnare l’arma senza che si sparasse un colpo, ma solo al termine di un’estenuante mattina di trattative», ricorda ancora Cossu che di recente, in fila alla cassa del market, si è sentito “bussare” alle spalle: «Si ricorda, lei mi aveva perquisito la casa e mi aveva arrestato». Ma detto così, senza rancore: «In casa c’erano la suocera e una bimba piccola, fummo molto delicati malgrado avessimo messo la casa sottosopra, prima di rimettere tutto a posto: si è ricordato questa delicatezza».

Passaggio di testimone

Per un Raffaele Cossu che va via, dopo aver sempre predicato e cercato la collaborazione tra forze dell’ordine, c’è un Fabio Cossu, il figlio, che già indossa l’uniforme alla Scuola allievi ufficiali, dove si sta anche laureando. È l’orgoglio dell’ex carabiniere. Anzi, del carabiniere in congedo.

RIPRODUZIONE RISERVATA