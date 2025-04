L’emergenza non finisce mai Vertice Bartolazzi-sindacati 

Un po’ delusi per l’assenza della presidente Todde, ieri pomeriggio Cgil, Cisl e Uil hanno incontrato l’assessore alla Sanità Armando Bartolazzi per avviare una proficua stagione di dialogo sulla Sanità, e alla fine tutti si sono detti più o meno soddisfatti, in attesa di prossimi passi più concreti, anche se il tema “caldo” del giorno – sollevato dalla Cgil – cioè la manifestazione che si è tenuta di mattina per dire “no” al piano dell’Arnas sul Businco, non è stato affrontato.

Il tavolo

«Oggi si è aperta una fase che ci trova pienamente disponibili e speriamo possa produrre risultati duraturi a vantaggio dei cittadini sardi», dice Bartolazzi, «abbiamo apprezzato la scelta dei macro-temi su cui ora si aprirà un’ulteriore fase istruttoria: dal cosa fare a come farlo». La parte istituzionale – anche con il capo di gabinetto della Presidenza Luca Caschili, la capa di gabinetto dell’assessorato Cinzia Pilo, e il delegato per i rapporti sindacali della presidenza Mario Arca – ha condiviso «i dieci pilastri della piattaforma di proposta sindacale sulla Sanità esposta», spiega una nota, «e si è proposto di proseguire l’interlocuzione con l’istruzione di tre macro-tavoli».

Le emergenze

«Da una parte si sono dichiarati disponibili al confronto, dall’altra però hanno riaffermato con forza le azioni portate avanti, compresa la mini riforma della Sanità che, secondo l’assessore conterrebbe proprio le azioni utili ad affrontare le emergenze: ecco perché non possiamo che prendere atto dell’impegno preso a cambiare passo nella relazione con i sindacati ma restiamo in attesa di capire se l’approccio annunciato sarà realmente perseguito», dice il segretario della Cgil Sardegna Fausto Durante. «Le emergenze erano e restano irrisolte: liste d'attesa, posti letto insufficienti, pochi medici, assistenza domiciliare carente, fondi Pnrr spesi per meno del 10%, rete territoriale dei servizi inadeguata: ecco, su tutte queste emergenze, noi non vediamo né interventi immediati, né una programmazione».

«Serve accelerare»

«Valutiamo positivamente l’incontro sulla sanità. I punti della piattaforma presentata dai sindacati sono stati accolti, ci saranno ora tavoli di confronto specifici e tavoli territoriali. La Cisl – sottolinea il segretario regionale Pier Luigi Ledda – ripropone i temi già presentati al primo confronto sulla sanità, lo scorso agosto, sempre disponibile al dialogo e consapevole anche che tanto tempo si è perso in questi anni e che è necessario accelerare per dare ai sardi risposte di salute tanto attese. Ora ci aspettiamo risultati nel merito».

Gli investimenti

Dice Guido Sarritzu, segretario regionale della Uil: «Abbiamo ribadito con forza le emergenze che affliggono la sanità sarda: liste d'attesa e riorganizzazione del Cup. Riteniamo inoltre utile destinare risorse alle strutture private accreditate per contribuire a smaltire le liste d'attesa, ma solo previa verifica delle condizioni di lavoro degli operatori e del pieno rispetto dei contratti nazionali». Ancora: «Siamo rammaricati che la presidente non ci fosse, auspichiamo vivamente che possa proseguire l'interlocuzione con tutte le organizzazioni sindacali adottando un metodo di confronto nuovo, soprattutto preventivo, per quelle che sono le scelte cruciali per affrontare le criticità del sistema sanitario. Riteniamo fondamentale una maggiore trasparenza e partecipazione rispetto a quanto accaduto recentemente sul Ddl 40». (cr. co.)

