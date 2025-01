L’emergenza idrica fa paura 

Nuoro s’interroga. Va a caccia di soluzioni, per scongiurare la paralisi soprattutto delle attività commerciali, impaurite davanti alle imminenti restrizioni idriche. «La recente comunicazione di Abbanoa (acqua a giorni alterni a Nuoro e in altri 16 Comuni, dal 27 gennaio, ndr ) svela una situazione grave che si sarebbe potuta evitare - afferma Lisetta Bidoni, del movimento Progetto per Nuoro -. Bastava realizzare alcuni tempestivi interventi. Su tutti una interconnessione tra i bacini di Olai e Govossai e il lago di Gusana». Intanto, tra i gestori di bar e ristoranti cresce la paura. «Decisioni così non possono ricadere sulla testa degli imprenditori», tuona Roberto Cadeddu, di Confesercenti.

Proposte

Gli invasi che alimentano 17 Comuni del centro Sardegna sono ai minimi storici: meno del 20 per cento della portata massima. Ecco perché alla luce del terrificante colpo d’occhio in arrivo dalle dighe di Olai e Govossai, Abbanoa ha deciso di adottare la drastica misura. Tuttavia, da Progetto per Nuoro puntualizzano: «Considerato che il potabilizzatore di Janna ’e Ferru è alimentato dalle dighe di Olai e Govossai, per soddisfare la domanda in periodi di particolare siccità sarebbe opportuna la realizzazione di una interconnessione col lago di Gusana», ribadisce Lisetta Bidoni. Poi aggiunge: «Proponiamo la mappatura e il ripristino delle sorgenti. Quindi, l’avvio con urgenza dei lavori di sostituzione delle condotte, visto che gli interventi tampone non garantiscono più la continuità del servizio». Lisetta Bidoni prosegue: «Suggeriamo la manutenzione straordinaria e il controllo telematico dei depositi cittadini. Poi, il completamento della copertura dei posti previsti nella pianta organica e l’assunzione di personale tecnico: ingegneri, geometri e operai. Infine, auspichiamo la ricostituzione di squadre di lavoro interne al gestore del servizio idrico, per i servizi di “pronto intervento”».

Tensione

A Nuoro e dintorni si invocano piogge e nevicate. Al momento, però, le restrizioni sono confermate. L’acqua a giorni alterni sarà un duro colpo soprattutto per le attività commerciali, dal 27 gennaio. «Crediamo che non si siano presi in considerazione gli impatti che tali restrizioni genereranno, in un territorio già falcidiato da una crisi economica che stenta a risolversi», affermano da Confesercenti. Intanto, al Monte una rottura della rete con abbondante perdita d’acqua è stata riparata solo nelle scorse ore: «Peccato che per due giorni il “prezioso liquido” sia andato perduto, prima dell’intervento, con buona pace dei nuoresi e quindi degli operatori economici», dichiara Antonio Costa, del comitato “Monte Ortobene Ultima spiaggia”.

