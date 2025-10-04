VaiOnline
Domusnovas.
05 ottobre 2025 alle 00:24

L’emergenza idrica continua: acqua torbida, divieto di utilizzo  

Si registrano piccoli, lenti ma significativi passi in avanti nell’emergenza idrica che ha toccato ieri il 19simo giorno di durata. «Anche se ancora troppo lentamente – spiega la sindaca Isangela Mascia – continua il recupero idrico nelle zone medio-alte: l’acqua è tornata parzialmente anche nell’area di via Londra».

Continuano ad operare le autobotti sia nelle postazioni fisse di piazza Raccis e largo Chia che per le distribuzioni a domicilio (0781 726054). Anche a riguardo si registrano progressi: sia gli amministratori, attivi ieri nella postazione di largo Chia, sia gli operatori delle autobotti, segnalano che «le richieste di approvvigionamento si sono ridotte a circa un sesto di quelle registrate nei giorni di maggior crisi». Sempre ieri la sindaca, a seguito dell’esito delle analisi della Asl sull’acqua che hanno rilevato torbidità, ha emanato un’ordinanza che dispone il divieto di utilizzo dell’acqua per tutti gli usi».

Intanto venerdì si è tenuta una riunione tra maggioranza e minoranza per fare il punto. Regolarmente presente il presidente dimissionario della Domuscqua Salvatore Raspitzu. In risposta alle richieste del gruppo di minoranza Noi per Domusnovas la sindaca precisa: «Raspitzu è dimissionario ma da Statuto deve portare avanti il proprio mandato ed in ogni caso ha dato la sua disponibilità. La società avrebbe comunque avuto capacità di spesa e di azione vista la situazione di emergenza con il sindaco che avrebbe agito da commissario straordinario».

