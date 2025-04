L’emergenza climatica spiegata ai ragazzi 

A Guspini la promozione dell’educazione allo sviluppo sostenibile e alla cittadinanza globale passa per la convenzione tra il Comune e Legambiente (gestore del Ceas Montevecchio) che dà il via all’attuazione del progetto “Basca in Sardegna”, finanziato con 25mila euro dalla Regione e inserito nel quadro delle politiche ambientali regionali.

Ruggero Ruggeri, presidente della sezione locale di Legambiente, spiega che si tratta di un’iniziativa rivolta agli istituti scolastici di Guspini e San Gavino Monreale: «Sono previsti laboratori sui cambiamenti climatici e sulle loro ripercussioni sulle problematiche energetiche, sulle piogge e sugli incendi estivi», rimarca.

Legambiente Guspini si impegna a fornire mezzi, strumenti, personale qualificato e a documentare le attività svolte tramite report e fogli firme.

Le attività si articoleranno in otto fasi tra cui la preparazione ai laboratori, l’analisi del riscaldamento globale e delle principali problematiche ambientali, la conoscenza delle realtà territoriali, proposte d’azione, un convegno finale nonché attività di comunicazione.

Il progetto avrà un percorso annuale e si concluderà nel prossimo dicembre.

