L’emergenza clima si recita a teatro  

Sardegna Teatro ospiterà per due settimane a Nuoro una fase della ricerca e produzione della compagnia Hotel Europa di Lisbona, che ha realizzato il progetto Climate Emergency, volto a sottolineare l'emergenza climatica (ormai all'ordine del giorno) e come combatterla modificando le proprie abitudini e azioni quotidiane. La compagnia è formata da due artisti, André Amálio proveniente dal Portogallo e Tereza Havlíčková dalla Repubblica Ceca, che si esprimono attraverso la danza e il teatro.

Il progetto che i due artisti hanno creato è una performance di teatro documentario che unisce analisi accademica e pratica artistica nella quale vengono messi in scena le storie di attivisti per il clima che spiegano l'urgenza di questa lotta e le azioni che hanno intrapreso per chiedere un cambiamento. «Sardegna Teatro ha attivato un progetto di comunità, individuando i portatori di interesse attorno al tema di indagine del progetto artistico, creando una rete che sollecita la ricerca degli artisti di Hotel Europa sul cambiamento climatico e sulla sostenibilità attraverso l'individuazione di "good practice" nei vari ambiti di azione - dicono i componenti -. Crediamo nella ricerca, la sosteniamo e abbiamo attivato un network che ha permesso di sviluppare una parte di questo processo a Nuoro per le prossime due settimane su un tema così importante».

