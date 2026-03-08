l’elmas va ko: addio ai sogni di gloria 

Nel girone A di Serie B l’Elmas cede 4-3 al Varese dopo aver condotto 2-0. I sardi partono forte, dimostrando personalità e concretezza, ma i padroni di casa reagiscono nella seconda parte del match e completano la rimonta conquistando tre punti pesanti. Con questa sconfitta l’Elmas (a segno Arrais, Boi e Monti) perde l’occasione di provare a vincere il campionato, anche perché avrebbe dovuto sperare in un passo falso del Varese. Resta però in piena lotta per il secondo posto assieme all’Itar Futsal, a soli 2 punti di distanza.

Prestazione autoritaria per il San Sebastiano Ussana, che travolge 8-0 il Levante Futsal e centra l’accesso automatico ai playoff. Partita dominata dagli isolani e chiusa già nella prima metà del match. In rete Curreli con una tripletta, Monetto con due gol, Atzeni, Deiana e Sarais.

Il Monastir, già retrocesso, perde 8-3 contro il Domus Bresso ma dimostra orgoglio fino alla fine. A segno Sirigu con una doppietta e Serra.

Nel girone E il Città di Cagliari pareggia 1-1 contro l’Ardea: il risultato non compromette la permanenza nella categoria ma non sono ammessi errori nelle prossime partite. Per i sardi gol di Demurtas. Stesso risultato per il Villaspeciosa sul campo dello Sporting Hornets Roma. La squadra grazie ai gol di Pilloni ed Ecca resta a due punti dalla zona playoff e dovrà affrontare le ultime partite con attenzione.

