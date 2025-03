l’elmas si salva, l’alghero no 

Elmas salvo, Monastir ai playout e Alghero retrocesso. Sono i verdetti della penultima giornata di Serie B. La sfida più attesa era il derby nel girone E tra la San Sebastiano Ussana e l’Elmas, che metteva in palio di fatto la salvezza diretta. A spuntarla sono stati i gialloneri, capaci di imporsi in trasferta per 4-1. Decisiva la doppietta di Cianchi e i gol di Casu e Meloni, che consentono all’Elmas di festeggiare a fine partita la salvezza matematica. L’Ussana dovrà giocarsi tutto nell’ultima giornata sul campo del Mirafin per guadagnarsi i playout.

Nel girone A è condannato allo spareggio il Monastir, che ha perso 4-3 in casa lo scontro diretto contro il Domus Bresso. Non sono bastati i gol di Marras, Nurchi e Marongiu: la squadra di Barbarossa dovrà giocare il playout contro il Città Giardino Marassi nonostante in classifica abbia oltre il triplo dei punti dei liguri. Per l’Alghero è retrocessione matematica in C1 dopo il 4-1 incassato dal Cardano ‘91.

Sempre nel girone A la Jasnagora era sicura della qualificazione playoff. Una vittoria contro il Centallo avrebbe certificato il secondo posto ma i tre punti sono sfumati nel finale. Il gol dei piemontesi del 6-6 è arrivato nell’ultimo minuto di gara dopo una bella rimonta dei cagliaritani firmata da Tommaso Lintas, Alan, Ruzzu, Ferri e dalla doppietta di Ruggiu. Spera nei playoff anche il Quartu, che ha osservato il turno di riposo e che giocherà sabato contro lo United Pomezia l’ultima gara della regular season.

