Serie B.
16 febbraio 2026 alle 00:27

L’elmas fa suo il derby con il monastir 

Nel girone A della Serie B di calcio a 5 l’Elmas si aggiudica il derby contro il Monastir con un netto 6-3 confermandosi squadra da vertice. I biancoblù passano due volte in vantaggio con Serra e Collu ma i gialloneri ribaltano il risultato con Cianchi, Idda, Monti, De Oliveira e Coni portando a casa tre punti fondamentali per il secondo posto in classifica.

Il Monastir, che osserverà il turno di riposo, dovrà cambiare passo per non compromettere le possibilità di salvezza.

A Ussana la San Sebastiano ottiene un importante pareggio 3-3 contro il Sermig in una partita intensa. Casu apre le marcature per l’1-1, Linas firma il 2-2 e Atzeni porta la squadra sul 3-2. Il Sermig trova poi il gol del pari ma i padroni di casa dimostrano carattere combattendo fino all’ultimo minuto e confermandosi solidi nel campionato.

Nel girone E il Villaspeciosa cade 2-3 in casa contro il La Pisana. Nonostante i gol iniziali di Rosas e Lai i sardi subiscono il gol decisivo negli ultimi istanti della gara e devono incassare una sconfitta amara. Stesso destino per il Città di Cagliari, battuto 3-2 sul campo della Roma con Tricarico e Valdes a segno per i rossoblù.

Un fine settimana che conferma la competitività delle squadre sarde tra derby spettacolari, pareggi combattuti e partite decise solo negli ultimi minuti, con l’Elmas e il San Sebastiano Ussana tra le protagoniste più solide.

