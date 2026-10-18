L’Elmas e l’Atletico Sestu si prendono la scena 

La terza giornata di Serie B di calcio a 5 regala risultati contrastanti alle formazioni sarde, impegnate nei gironi A, B ed E. Tra prime vittorie, pareggi e sconfitte maturate sul filo di lana, non sono mancati gol ed emozioni.

Nel Girone A arriva il primo punto stagionale per il Città di Cagliari, che tra le mura amiche pareggia 3-3 contro il Cardano ‘91. Protagonista Ruggiu, autore di una tripletta che consente ai rossoblù di muovere finalmente la classifica. Giornata amara, invece, per l’Ichnos Sassari, sconfitto in trasferta per 6-2. Ai sassaresi non basta la doppietta di Secchi per evitare un nuovo passo falso.

Segnali positivi dal Girone B, dove si registrano due belle vittorie. L’Atletico Sestu conquista il primo successo stagionale imponendosi con un netto 6-1 sul Cus Trento. A trascinare i sestesi è Juanillo, autore di un poker, mentre completano il tabellino le reti di Fratini e Mura. Sorride anche l’Elmas, che si riscatta immediatamente dopo la sconfitta della scorsa settimana. I gialloneri espugnano il campo del Belluno per 2-1 grazie ai gol di Marras e Sabiucciu, portando a casa tre punti preziosi.

Nel Girone E, arrivano invece due sconfitte e un pareggio. Il Monastir cade in trasferta contro il Velletri per 3-2: le reti di Bringas e Marongiu non sono sufficienti per evitare il ko. Ancora più beffardo il finale per il Villaspeciosa, che perde 4-3 sul campo del Real Ciampino al termine di una gara combattuta. I sardi vedono sfumare la possibilità di conquistare almeno un punto a pochi centesimi di secondo dalla sirena, nonostante la doppietta di Pilloni e il gol di Ecca. Pareggio casalingo, infine, per il San Sebastiano Ussana, che non va oltre il 4-4 contro il Monteleone. Protagonista Atzeni con una doppietta, mentre Murroni e Casu completano il bottino dei padroni di casa. Un punto che lascia aperto il bilancio della giornata per le squadre sarde del girone.

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