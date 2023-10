L’Elmas e il Sestu passano il turno 

Arrivano i primi verdetti della Coppa della Divisione.

Tra le squadre sarde che avanzano al turno successivo l'Elmas e il Sestu Città Mediterranea, grazie ai due successi ottenuti nelle rispettive gare di sabato. Mercoledì sarà decisiva la partita tra Jasnagora e Leonardo per l'ultima qualificata tra le isolane. Passaggio del turno mai in discussione per l'Elmas: dopo il 12-2 dell'andata, i gialloneri si sono ripetuti vincendo 9-2 sul campo del Domus Chia. Il prossimo avversario sarà il Ciampino che ha eliminato nel triangolare prima la Futsal Alghero e poi il Città di Cagliari, battuto per 5-1 nell'ultimo match disputato sabato nel Lazio.

Più combattuta la sfida che ha visto prevalere il Sestu Città Mediterranea per 5-4 sul campo del Monastir in un match decisivo per la qualificazione. Ora la squadra di Casu attende la vincente di Jasnagora-Leonardo (gara in programma mercoledì alle 16 al PalaConi) per scoprire chi affronterà nel secondo turno della Coppa Divisione.

