L’Elmas cresce e non si ferma Da 23 anni il futsal nel cuore 

«E se iscrivessimo una squadra al campionato federale?» Era l’estate del 2001 e Luca Fadda e Alessandro Turri, dopo una partita di un torneo in giro per l’Isola, lanciano l’idea di fondare una società. E così, nel giro di pochi anni, l’Elmas diventa una grande realtà del calcio a 5 sardo. Un percorso iniziato con i fondatori – oltre a Luca Fadda, il padre Francesco, Efisio Pace, Salvatore Caredda e Marco Becchini – in serie C2. «Quando Efisio e Francesco si ritrovarono tra le mani la distinta di gara da compilare era un misto tra stupore e incredulità. Da quel momento è iniziata la storia dell’Elmas», ricorda Luca Fadda, oggi responsabile regionale del calcio a 5. Una storia fatta di successi e di una crescita anche nella scuola calcio a 5 e nel settore giovanile grazie a tanti dirigenti (Alessandro Massa e Marco Porcu che purtroppo non ci sono più, così come Francesco Fadda, sempre ricordati dalla dirigenza dell’Elmas) che hanno dedicato tempo e risorse per i colori giallo-neri.

La crescita

Oggi la prima squadra disputa il campionato nazionale di serie B. E ci sono state diverse tappe fondamentali: la prima storica vittoria di un campionato e la promozione nel campionato regionale di C1 (giugno 2002); conquista Coppa Italia di C1 (dicembre 2007); promozione in B (maggio 2009); promozione, con la squadra femminile, in serie A (maggio 2014); il ritorno in serie B della squadra maschile (maggio 2022). «Abbiamo lavorato», spiega Luca Montisci, attuale presidente dell’Elmas C5, «per farci trovare pronti e affrontare il campionato nazionale di serie B ma soprattutto per avere una buona organizzazione societaria. Ecco perché abbiamo formato una dirigenza con persone che avessero passione, tempo e competenze per dedicarsi allo sport». Si lavora intensamente per il settore giovanile e per la crescita della struttura societaria: «Stiamo organizzando un’attività per la diffusione dell’attività sportiva per i giovani under 17 che terminerà con un torneo nazionale e con l’organizzazione di incontri per atleti e genitori con nutrizionista e psicologo coordinati dalla nuova figura “safeguarding”», prosegue Montisci.

Il futuro

Intenso l’impegno nel settore giovanile e nella scuola calcio a 5, con il lavoro di Gianni Melis (coordinatore e tecnico) e dei vari allenatori Ivan Paderi, Pascal Mietto e Massimo Marras. «Abbiamo tutte le categorie», evidenzia Manuel Pintauro vice presidente. «La serie B è importante perché rappresentiamo a livello nazionale il nostro Comune e la Regione. E abbiamo raccolto soddisfazioni con le squadre giovanili, formando giocatori che hanno vestito le maglie della nazionale e delle rappresentative. Oggi la scuola calcio a 5, tra le prime nell’Isola, conta quasi cento iscritti. Saranno il futuro dell'Elmas. E proprio da queste soddisfazioni che nasce un progetto per sviluppare l’attività giovanile con tecnici abilitati e di esperienza che dovranno seguire la crescita dei nostri atleti».

