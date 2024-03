L’Elledì blocca la Leonardo 

La Leonardo si deve accontentare del pareggio nello scontro diretto in chiave playoff contro l’Elledì. Nella ventiduesima giornata di Serie A2 Élite, i cagliaritani raggiungono sul 4-4 gli avversari al termine di una gara divertente e sempre aperta e restano ancora in corsa per un posto nella post season.

La partita

La Leo sblocca il match al PalaConi già al 4' con Tidu e raddoppia successivamente con Dos Santos all'8'. L'Elledì però non molla e riesce a pareggiare prima dell'intervallo. Già al 9' accorcia Sandri, mentre al 16' è Vincenti a impattare sul 2-2. Al 9' del secondo tempo Ganci fallisce il rigore del sorpasso piemontese, ma un minuto dopo ci pensa Cerbone a portare sul 3-2 gli ospiti. All'11' è il solito Siddi, al ventiquattresimo centro in campionato, a fissare la nuova parità, mentre dopo il 4-3 dell'Elledì con Rengifo, è Demurtas a siglare il definitivo 4-4. La Leonardo resta così in ottava posizione, ma accorcia a quattro i punti di distanza dal quinto posto per accedere ai playoff. Con quattro giornate ancora da giocare i giochi sono più che mai aperti.

Pari Sestu

Pareggio interno anche per il Sestu Città Mediterranea, che nella quart’ultima giornata di Serie A2 non va oltre il 3-3 contro l'Orange Futsal Asti ultimo in classifica. Il Sestu passa in vantaggio con Mura dopo neanche due minuti. Gli ospiti pareggiano con Montauro al 12’, ma Atzeni un minuto dopo segna il 2-1 isolano. Nella ripresa viene espulso Mura al 9’ e l’Asti ne approfitta con Caracciolo e ancora Montauro per ribaltare il punteggio. A poco più di sei minuti dalla sirena, è Sanna a trovare la parità ed evitare la sconfitta. Il punto consente al Sestu di conservare comunque la seconda posizione del girone A, a pari merito con l'MGM 2000, che ha pareggiato 3-3 con la capolista Maccan Prata, avvicinandosi ancor di più alla qualificazione per i playoff.

