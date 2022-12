Lella, il volto della novità: «Sul gol ho chiuso gli occhi  ma a Pereiro l’avevo detto» 

La prima volta di Nunzio Lella. Col Cagliari aveva segnato solo in Primavera, tre volte nella stagione 2018-2019 con Max Canzi allenatore, ieri col colpo da biliardo che all’86’ ha chiuso il 2-0 al Cosenza ha trovato una grande soddisfazione che ancora non gli era ancora capitata in rossoblù, oltre che un aiuto alla squadra per evitare un finale di sofferenza (in stagione solo a Benevento - 10 settembre - era arrivato un successo con più di un gol di scarto). «Sono tornato a Cagliari con l’obiettivo di giocare, non ho avuto tantissime possibilità ma sono sempre stato deciso in allenamento per farmi trovare pronto in casi come questo», afferma il centrocampista che poi racconta come ha vissuto l’attimo del gol: «Sono entrato e ho cercato di dare il massimo, sulla palla di Nández gestita da Lapadula ho chiuso gli occhi e segnato. Quando ho un’opportunità cerco sempre di sfruttarla».

Nuova era

Lella, classe 2000 arrivato al Cagliari dalle giovanili del Bari nel 2018, attende di poter conoscere Ranieri alla pari del resto del gruppo: «Siamo contenti. È una notizia bellissima poter lavorare con un tecnico come lui, che ha anche vinto la Premier League. Dispiace per Liverani, ma sono cose che succedono. Questa settimana abbiamo cercato di preparare la partita al meglio con Muzzi e Pisacane, per approcciarla al massimo. Eravamo già concentrati per ottenere un buon risultato: la Serie B è un torneo tosto con tante squadre forti, bisogna lottare partita per partita». Da parte sua l’augurio che questa vittoria, e il cambio in panchina, sia la ripartenza di un nuovo campionato per il Cagliari nel girone di ritorno: «Spero di sì. Adesso passiamo una settimana tranquilli con le nostre famiglie, per poi riprendere al massimo».

Minuti aggiuntivi

Quella di ieri è stata la sesta presenza per Lella in maglia Cagliari, tutte in questa stagione dato che nel 2018-2019 quando era stato aggregato dalla Primavera era andato soltanto in panchina. È anche la prima in Serie B giocando qualcosa in più degli ultimi scampoli di gara: 18’ più recupero al posto di Kourfalidis, nelle precedenti tre era sempre entrato dal 90’ in poi (in Coppa Italia invece due su due da titolare, 73’ col Perugia e 90’ a Bologna). «È stato un percorso tortuoso, uscire dalla Primavera del Cagliari per poi approcciarsi alla Serie C con l’Olbia: lì ho cercato di dare il massimo», il suo ricordo dei tre anni in Gallura dove ha collezionato 100 presenze con 7 gol dal 2019 sino ai playoff dello scorso maggio.