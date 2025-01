Lella Costa e la lezione di Shakespeare 

«Sto bene, ma se guardo il mondo quel benessere personale non è lo stesso». Ci sono due livelli nella consapevolezza di Lella Costa, in scena da domani con “Otello - di precise parole si vive”, rilettura moderna del capolavoro di Shakespeare, nella Stagione di Prosa 2024-2025 del CeDAC, con la drammaturgia condivisa con Gabriele Vacis, la scenofonia di Roberto Tarasco e le scenografie di Lucio Diana.

Oggi come ieri

La felicità personale dell’artista passa per lo stato di salute del mondo: «È un momento di ingiustizia e sofferenza, non voglio fare la crocerossina, ma sento quel che accade». E accade che questo spettacolo, pur partendo da lontano, sia attuale: «Otello moderno è un concentrato di temi universali», spiega l’attrice. «Lui è uno straniero, un uomo che ha imparato la lingua del paese adottivo e che affascina Desdemona con i suoi racconti, ma è anche un uomo fragile, manipolato dalle menzogne di Jago. In lui si intrecciano i conflitti identitari e di potere che ancora oggi vediamo nei rapporti umani e sociali». Una trama che ripercorre le aperture dei tg di oggi: un lavoratore straniero, un matrimonio misto, una manipolazione meschina e abile, un uso doloso e spregiudicato del linguaggio, un femminicidio con suicidio del colpevole. «Già nel 2000, avevamo messo in scena questa tragedia e ci siamo resi conto che i temi restano drammaticamente attuali: il rapporto tra diverso e comunità, l’amore che si trasforma in violenza, il potere delle parole».

Ah, le fake news!

Le parole, quelle che ci aiutano a vivere e sopravvivere, attraversano il dramma: «Jago è un maestro di fake news», sottolinea, «manipola il linguaggio, creando una rete di inganni che intrappola Otello. Dobbiamo riflettere sul loro peso: possono salvarci o distruggerci. Calvino parlava di precisione ed esattezza». Lo sottolinea anche una parte del titolo dello spettacolo, «di precise parole si vive», che riprende una canzone di Ivano Fossati.

L’amore non è possesso

Desdemona è il cuore della tragedia: «Una giovane donna, intelligente, capace di tenere testa al padre, ma che via via si arrende alla violenza di Otello. La sua è una storia che richiama le dinamiche del femminicidio: un amore che diventa possesso, con il torpore che paralizza le vittime». Il finale, tragico e inevitabile, lascia spazio a una riflessione: “Parlate di me come sono”, dice Otello, «dimostrazione di un’incapacità di convivere con la fragilità». Una tragedia attuale, che rispecchia ancora di più il nostro mondo complesso, che l’artista prova ad abitare con gli strumenti di cui dispone: «Fare bene il proprio mestiere è il primo impegno. Non possiamo cambiare il mondo con il teatro, ma possiamo offrire spettacoli che offrano spunti per le persone. Ne “Il pranzo di Babette” di Karen Blixen c'è una bella frase: “Consentitemi di fare il meglio che posso”. Questa è la nostra responsabilità: scegliere storie in cui crediamo e raccontarle al meglio al pubblico».

«La mia Sardegna»

Quel pubblico sardo che ha un posto speciale nel suo cuore: «Colto, attento, accoglie il teatro con rispetto. Ricordo la mia prima volta a Tempio: il teatro non era pieno, ma chi c’era ha sentito il bisogno di salutarmi in camerino. Questa magia si rinnova ogni volta». Con “Otello”, Costa invita a vivere «il teatro come un luogo irripetibile, come un concerto dal vivo. Quello che accade in scena è unico, non si ripeterà mai più». Niente didascalie e niente concorrenza con tv e social. «Il teatro non è un’alternativa. Sul palco accadono le cose, come ritrovarsi in un tempo e spazio unico e irripetibile: è vita». Intanto, il viaggio di questo “Otello” inizia nell’Isola domani alle 21 ad Arzachena e prosegue fino al 20 attraversando Alghero, Ozieri, Sanluri e Carbonia.

